Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai: Thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong

Văn Quân

TPO - Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ thảm án khiến 3 người chết, một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người trong một gia đình tại xã Bình Minh.

Sáng 3/9, thông tin từ UBND xã Bình Minh, TP. Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Trong đó, 3 người tử vong, một người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

2aoboqvxb9b3n6rl058db5roqlzggdrudt4mpw7c-1603.jpg
Hiện trường vụ án (ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.
Các nạn nhân tử vong gồm người phụ nữ sinh năm 1990 và hai con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Còn người chồng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Bình Minh, nguyên nhân, động cơ và diễn biến vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, thu thập các dấu vết phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Quân
#án mạng #Đồng Nai #Bình Minh #Mâu thuẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe