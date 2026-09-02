Lập hồ sơ xử lý hàng chục đối tượng gây náo loạn tuyến đường ven biển

TPO - Ngày 2/9, Công an phường Trường Long Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long củng cố hồ sơ, xử lý hàng chục thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Ba Động.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, ngăn chặn và xử lý, đảm bảo an ninh trật tự, khoảng hơn 2h ngày 2/9, lực lượng tuần tra Công an phường Trường Long Hòa phát hiện hàng chục thanh, thiếu niên đang tụ tập, điều khiển mô tô, xe gắn máy gây ồn ào, mất an ninh trật tự.

Khi lực lượng chức năng tiến hành chặn, dừng phương tiện thì nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Hàng chục thanh thiếu niên cùng phương tiện tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Đến khoảng 3h, Công an phường Trường Long Hòa phối hợp với tổ tuần tra Phòng CSGT khống chế, đưa nhóm thanh thiếu niên trên về trụ sở, tạm giữ 28 xe mô tô các loại.

Nhiều phương tiện vi phạm đã thay đổi kết cấu, tháo biển kiểm soát, không có bộ phận giảm thanh, không gương chiếu hậu. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc không có giấy phép lái xe.

Cảnh sát đưa các phương tiện về trụ sở.

Qua làm việc, nhóm thanh, thiếu niên này thừa nhận trước đó có thông tin trên mạng xã hội liên quan việc hẹn nhau đến biển Ba Động vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Do hiếu kỳ nên tụ tập, đi thành từng đoàn dẫn đến các hành vi vi phạm nói trên.