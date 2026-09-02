Gần 4.000 người vẫn mất tích, nhiều gia đình Nepal làm lễ tang tượng trưng

TPO - Sau nhiều ngày tìm kiếm tại nhà xác và khắp nơi có thể, nhiều gia đình Nepal đã tổ chức lễ tang tượng trưng để “giải thoát linh hồn” người thân mất tích trong trận lũ quét chết người.

Ông Krishna Khadka khóc thương con trai 21 tuổi Aayush Khadka thiệt mạng trong đợt lũ quét. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/9, cậu bé Rozel Shrestha, 12 tuổi, châm lửa đốt hình nhân nhỏ làm bằng rơm - tượng trưng cho người cha đang mất tích, tại đền Pashupati ở Kathmandu, bên bờ sông Bagmati.

Cha của cậu - ông Krishna Shrestha, 37 tuổi, đang ở huyện Rasuwa khi xảy ra trận lũ quét khủng khiếp ngày 26/8. Rasuwa là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Kể từ đó, ông vẫn mất tích.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy thi thể, gia đình ông quyết định tổ chức tang lễ truyền thống để linh hồn ông được giải thoát.

Hơn 1.000 người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi sông băng trên dãy Himalaya sụp đổ, tạo ra dòng nước lũ kèm bùn đá ào ạt chảy xuống như sóng thần.

Gia đình của Chandra Bahadur Newar cũng đã tổ chức tang lễ tượng trưng cho ông.

Newar, 35 tuổi, là một tài xế xe tải. Thảm hoạ xảy ra khi ông đang ở thị trấn biên giới Timure của Nepal và trên đường sang Trung Quốc. Lần cuối ông nói chuyện với gia đình là vào đêm trước khi lũ ập đến.

“Ông ấy gọi sau bữa tối như mọi khi. Ông ấy bảo sẽ trở về trong vòng 1 tuần”, bà Dolma Newar Tamang - vợ của ông Newar, cho biết.

Khi Tamang không nhận được cuộc gọi của chồng vào buổi sáng như thường lệ, bà nghĩ có lẽ ông chỉ đang bận.

“Nhưng rồi tôi xem tin tức và gọi cho ông ấy. Tôi gọi hết lần này đến lần khác nhưng ông ấy không bao giờ bắt máy nữa”, bà nói.

Gia đình Newar cuống cuồng tìm kiếm ông. Một số người đi về phía bắc, hướng tới nơi xảy ra thảm họa, trong khi những người khác tìm kiếm dọc theo hạ lưu, nơi hàng trăm thi thể đã bị dòng nước cuốn trôi.

Tamang nhiều lần đến các bệnh viện và nhà xác ở Kathmandu, nhưng cuối cùng phải chấp nhận thực tế là chồng mình sẽ không bao giờ trở về.

“Chúng tôi phải làm vậy để giải thoát linh hồn ông ấy, để ông ấy được bình an và hạnh phúc dù đang ở bất cứ đâu”, bà nói, khi ngồi cạnh cậu con trai đang khóc nức nở.

Binh lính Nepal khiêng thi thể công nhân được tìm thấy tại hiện trường dự án thủy điện ở Upper Trishuli ngày 1/9. (Ảnh: AP)

Cứu hộ gặp nhiều thách thức

Trong số hơn 1.000 thi thể được tìm thấy, đến nay mới chỉ có một số ít được xác định danh tính. Điều này khiến hệ thống nhà xác vốn đã hạn chế của Nepal càng chịu thêm áp lực.

Trong khi đó, các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng ngàn người mất tích giữa lớp bùn đất, đá và đống đổ nát tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.

Cơ quan chức năng đã chôn cất hàng trăm thi thể trong các ngôi mộ tập thể. Hàng rào thép gai được dựng lên xung quanh khu vực này, với các biển báo màu xanh có đánh số được sử dụng để đánh dấu mộ phần của những người chưa được xác định danh tính.

Giới chức Nepal tiến hành lưu giữ mẫu ADN, chụp ảnh các đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt và ghi lại những chi tiết khác. Mỗi thi thể được cấp một mã số tham chiếu để giúp gia đình nhận diện và nhận lại hài cốt sau này.

Vẫn còn 3.916 người mất tích ở Nepal, bao gồm 583 công dân nước ngoài. Trung Quốc ghi nhận 16 trường hợp tử vong và 546 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài.

Quy mô khủng khiếp của thảm họa gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ tại cả hai quốc gia. Tình trạng sạt lở đất, đường sá bị phá hủy và thiệt hại trên diện rộng đã khiến nhiều vùng sâu vùng xa bị chia cắt.

Các đội cứu hộ phải đối mặt với điều kiện làm việc đầy thách thức khi tìm kiếm trên địa hình không ổn định và giữa những đống đổ nát ngổn ngang, làm dấy lên lo ngại rằng số người chết có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các cộng đồng đang bị cô lập.

Lực lượng cứu hộ cũng đang chạy đua với thời gian để cứu hàng trăm công nhân vẫn mắc kẹt trong đường hầm của các dự án thủy điện ở Nepal. Theo chính quyền địa phương, khoảng 900 công nhân thuộc 12 dự án đang mất tích, trong đó ước tính 500 người đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Chuẩn tướng Raja Ram Basnet - người phát ngôn quân đội Nepal, cho biết các đội cứu hộ với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài đang tiếp tục làm việc tại một số dự án thủy điện. Hình ảnh do quân đội công bố cho thấy các đội cứu hộ tiến vào những đường hầm đầy rác thải, bùn lầy và nước ngập để tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Ở phía Trung Quốc, các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm ở khu vực xung quanh cửa khẩu Gyirong, nơi bị dòng nước lũ xoá sổ hoàn toàn.

Một số nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ đã tìm kiếm dấu hiệu sự sống trong các khe hở giữa những tảng đá và đống đổ nát. Theo Thời báo Hoàn cầu, các đội khác sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp tuyến đường cao tốc chính dẫn đến cửa khẩu Gyirong, nhằm mở đường cho thiết bị, nhân lực và hàng cứu trợ tiếp cận khu vực thảm họa.