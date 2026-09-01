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Thế giới

Hai siêu tàu chở dầu bị tấn công trên eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Hai siêu tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út đã bị các vật thể lạ tấn công chỉ cách nhau vài phút khi đang di chuyển ra khỏi eo biển Hormuz.

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(Ảnh: Iran Wire)

Theo công ty cung cấp thông tin hàng hải Marisks, các sự cố xảy ra hôm 31/8 cho thấy sự leo thang hơn nữa các mối đe dọa an ninh tại hành lang Oman.

Trong đó, tàu chở dầu thô siêu lớn Sidr mang cờ Ả-rập Xê-út đã bị các vật thể lạ tấn công tại vị trí cách Khasab (Oman) khoảng 16,6 hải lý.

Chỉ vài phút sau, siêu tàu chở dầu mang cờ Liberia có tên Senegal Prosperity cũng được ghi nhận là đã trúng ba vật thể lạ ở vị trí cách Khasab khoảng 17 hải lý. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đều an toàn.

Dữ liệu từ công ty Kpler cho thấy, mỗi tàu đã nhận 2 triệu thùng dầu thô của Ả-rập Xê-út tại cảng Juaymah vào tuần trước.

Ngày 1/9, truyền thông Iran đưa tin một tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út đã bị chặn lại khi đang di chuyển qua hành lang phía nam của eo biển Hormuz.

Các động thái phong tỏa eo biển Hormuz của cả Iran và Mỹ đã kìm hãm mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh, trong bối cảnh cả hai bên đều nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Các nỗ lực của các bên trung gian, bao gồm Qatar và Oman, nhằm đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể.

Giá dầu đã tăng vào ngày 1/9 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Iran, tiếp nối các cuộc đụng độ hỏa lực đầu tiên kể từ cuối tháng 7.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #tàu chở dầu #eo biển Hormuz #Ả-rập Xê-út #Qatar #Oman #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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