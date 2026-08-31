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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump đăng video AI cảnh tấn công đảo chiến lược của Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social đoạn video tạo nên bởi trí tuệ nhân tạo (AI), mô phỏng cảnh đảo Kharg của Iran bị ném bom.

Đoạn video mô phỏng cảnh quay từ một chiếc máy bay trên cao, cho thấy các bồn chứa dầu trên đảo Kharg phát nổ.

“Đảo Kharg đang bị phá hủy tan tành!”, Tổng thống Trump viết.

(Nguồn: Truth Social)

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ chiếm giữ hoặc phá hủy đảo Kharg. Iran tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt nếu lời đe dọa của ông Trump trở thành hiện thực.

Đảo Kharg - nằm ở phía bên kia Vịnh Ba Tư, cách xa các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Ả-rập Xê-út - là trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này đi qua. Hòn đảo có vai trò rất quan trọng, vì bờ biển Iran phần lớn quá nông để tàu chở dầu có thể cập bến.

Các chuyên gia cho rằng việc cố gắng tấn công đảo Kharg sẽ đòi hỏi một lượng lớn bộ binh - điều mà chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng thực hiện.

Siêu tàu chở dầu bốc cháy sau khi trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một siêu tàu chở dầu, khi đang cố gắng đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, đã "bốc cháy và phải dừng lại hoàn toàn sau khi trúng hai quả thủy lôi”.

“Lực lượng Hải quân IRGC một lần nữa cảnh báo, số phận của các tàu vi phạm quy định an ninh tại eo biển Hormuz sẽ không có gì khác biệt”, IRGC tuyên bố. “Việc tuân thủ các quy định do chúng tôi ban hành về hoạt động đi lại và hàng hải là yêu cầu bắt buộc”.

Mặc dù Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, một số tàu vẫn di chuyển qua vùng biển gần bờ biển Oman, đôi khi có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Tehran đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng các tuyến đường mà họ coi là “không được cấp phép” hoặc “bất hợp pháp”.

“Các công ty vận tải biển không nên để bị đánh lừa bởi những hành động khiêu khích của quân đội Mỹ, và không nên đặt tính mạng thủy thủ đoàn cũng như tài sản của tàu vào nguy cơ bị hủy hoại một cách không cần thiết”, tuyên bố cho biết thêm.

Minh Hạnh
Al Jazeera
#đảo Kharg #Iran #AI #tấn công #Vịnh Ba Tư #Donald Trump #eo biển Hormuz #xung đột Mỹ Iran

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