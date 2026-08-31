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Pháp luật

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Kẻ chém vợ và mẹ vợ bị bắt sau 5 năm trốn truy nã

Phạm Trường

TPO - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Huỳnh Ngọc Hiền dùng dao chém vợ và mẹ vợ thương tích. Sau hơn 5 năm lẩn trốn, kẻ gây án bị công an bắt giữ.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt Huỳnh Ngọc Hiền (S 1979, trú xã Xuân Du) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo công an, Hiền thường xuyên uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con. Cuối tháng 1/2021, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Kẻ này sau đó dùng dao chém gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.N (SN 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D (SN 1942, cùng trú xã Xuân Du).

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Hiền bị công an bắt giữ sau 5 năm trốn truy nã.

Gây án xong, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương và bị cảnh sát ra Quyết định truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Trong thời gian lẩn trốn, Hiền đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm việc, không sử dụng điện thoại và cắt đứt liên lạc với gia đình để tránh bị phát hiện.

Cuối tháng 8 vừa qua, tổ truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) lần ra hành tung, bắt giữ Hiền sau 5 năm trốn truy nã.

Hiện, đối tượng được Công an di lý về Thanh Hóa để làm rõ hành vi.

Phạm Trường
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