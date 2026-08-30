Cảnh sát biển phát hiện phương tiện chở 200m³ cát không rõ nguồn gốc

TPO - Kiểm tra phương tiện thủy nội địa tại vùng biển Cần Giờ (TPHCM), lực lượng Cảnh sát biển phát hiện khoảng 200m³ cát nhiễm mặn nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Video: Cảnh sát biển phát hiện phương tiện thủy chở 200m³ cát không rõ nguồn gốc trên vùng biển Cần Giờ. Nguồn: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Chiều 30/8, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết lực lượng chức năng Cảnh sát biển Việt Nam vừa dẫn giải phương tiện thủy nội địa HD-6886 về cảng Hải đội 301 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) tại phường Phước Thắng, TPHCM, để tiếp tục xác minh, điều tra vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 28/8, tại khu vực biển Cần Giờ, tổ công tác của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp Đoàn Trinh sát số 2 tiến hành kiểm tra phương tiện HD-6886.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên phương tiện. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 8 thuyền viên, do ông Trương Văn Vương (53 tuổi, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 200m³ cát nhiễm mặn. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng chức năng đã dẫn giải phương tiện cùng số hàng hóa về cảng Hải đội 301 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) để phục vụ công tác xác minh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số cát và xử lý theo quy định pháp luật.