Lời đề nghị bất ngờ của Giám đốc CIA trong chuyến thăm Mátxcơva

TPO - Trong chuyến đi chớp nhoáng tới Mátxcơva đầu tuần này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. (Ảnh: Reuters)

Theo Axios, đây là lần đầu tiên ông Ratcliffe trực tiếp tham gia nỗ lực ngoại giao nhằm tạo ra bước đột phá giữa Nga và Ukraine.

Các nguồn tin cho biết, chuyến thăm của ông Ratcliffe một phần nhằm xác định xem liệu các lãnh đạo cơ quan tình báo Nga có thể giúp thuyết phục ông Putin quay lại đàm phán với Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ hay không.

Tờ New York Times tiết lộ, ông Ratcliffe đã đưa ra nhận định ảm đạm với Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov về tình hình chiến sự và hối thúc Nga đạt được thỏa thuận trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ông Ratcliffe đánh giá ông Bortnikov là một nhân vật có thái độ xây dựng, người có thể giúp tái khởi động các nỗ lực ngoại giao.

Hôm 28/8, các quan chức Mỹ đã thông báo cho Tổng thống Zelensky về các cuộc thảo luận của ông Ratcliffe tại Mátxcơva, cũng như đề xuất về một hội nghị thượng đỉnh ba bên. Chính quyền Tổng thống Trump từng đưa ra ý tưởng này trước đây. Ông Zelensky ủng hộ, nhưng ông Putin lại từ chối.

Các quan chức Ukraine hiện tỏ ra rất hoài nghi về ý định của ông Putin và cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy Nga đang lên kế hoạch leo thang xung đột quy mô lớn.

Phó Chánh văn phòng của ông Zelensky - Pavlo Palisa - phát biểu với báo giới hôm 28/8, rằng ông Putin được cho là đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị một số kịch bản tác chiến cho một cuộc tấn công vào miền bắc Ukraine, trong đó Kiev và Chernihiv được xác định là các khu vực trọng điểm.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do chính quyền Mỹ làm trung gian đã bị tạm dừng vào giữa tháng 2 sau khi cuộc chiến với Iran nổ ra. Các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner đã tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ với các nhà đàm phán Nga và Ukraine trong vài tháng qua, nhưng đạt được rất ít tiến triển.

Tuy nhiên, chánh văn phòng của ông Zelensky - Kyrylo Budanov - phát biểu với truyền thông địa phương hôm 27/8, rằng các cuộc đàm phán với Nga do Mỹ làm trung gian có thể được nối lại vào tháng 9.