TPHCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đêm đầu của kỳ nghỉ lễ

TPO - Lực lượng CSGT TPHCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt - Phạm Ngũ Lão, phường Dĩ An, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đêm đầu kỳ nghỉ lễ 2/9.

Video: Đêm đầu nghỉ lễ, CSGT TPHCM xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Đêm 29/8, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt - Phạm Ngũ Lão, phường Dĩ An, TPHCM, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc liên tục dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trong đêm đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Một trong những trường hợp bị phát hiện là ông Nguyễn Thanh H. Qua kiểm tra, ông Hiền có nồng độ cồn 0,406 mg/l khí thở. Người này đồng thời không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Làm việc với CSGT, ông H. cho biết trước đó mang hủ tiếu sang nhà bố mẹ vợ. Sau đó, ông ngồi uống rượu và trò chuyện với bố vợ.

Ông Nguyễn Thanh H. được CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại chốt trên đường Lý Thường Kiệt - Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông H., hai người đã uống gần 2 xị rượu. Dù biết mình đã sử dụng rượu bia, ông vẫn quyết định chạy xe về nhà vì quãng đường chỉ khoảng 1-2km.

Ông H. cho rằng bản thân vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện chao đảo nên có thể điều khiển phương tiện.

Ông Hiền có nồng độ cồn 0,406 mg/l khí thở sau khi uống rượu với bố vợ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tuy nhiên, với các vi phạm trên, ông H. bị xử phạt 9 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Sau khi được lực lượng chức năng lập biên bản, ông H. thừa nhận đây là bài học cho bản thân.

Với vi phạm nồng độ cồn, ông H. bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

“Lần sau nếu qua uống rượu với bố vợ thì tôi sẽ ngủ lại luôn, hôm sau mới về, chứ đã uống rượu thì không lái xe nữa”, ông H. nói.

Cũng tại chốt kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ông N. (sinh năm 1976) điều khiển xe gắn máy có nồng độ cồn 0,280 mg/l khí thở. Người này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Ông N. thừa nhận vi phạm nhưng đề nghị lực lượng chức năng xem xét việc tạm giữ phương tiện vì đây là chiếc xe phục vụ công việc.

Ông N. có nồng độ cồn 0,280 mg/l khí thở khi điều khiển xe gắn máy. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người đàn ông cho biết nếu xe bị tạm giữ, ngày hôm sau ông sẽ không có phương tiện đi làm.

Ban đầu, ông N. không đồng ý ký vào biên bản. Cán bộ CSGT sau đó giải thích việc xử lý được thực hiện theo quy định, đồng thời phân tích nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện.

CSGT giải thích quy định, vận động người vi phạm chấp hành việc lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sau khi được giải thích, ông N. đồng ý chấp hành, ký biên bản và thực hiện các thủ tục liên quan. Phương tiện của ông được tạm giữ theo quy định.

Ông N. được hướng dẫn đến Đội CSGT Rạch Chiếc vào ngày 9/9 để giải quyết vụ việc.

Trong đêm đầu kỳ nghỉ lễ, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, trong đêm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua các trường hợp bị xử lý, CSGT khuyến cáo người dân đã sử dụng rượu, bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện, dù quãng đường di chuyển ngắn hay người điều khiển cảm thấy bản thân vẫn tỉnh táo.