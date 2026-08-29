Nổ lớn gần Kiev, Nga xác nhận tấn công kho vũ khí và đạn dược của Ukraine

TPO - Một loạt các vụ nổ thứ cấp dữ dội đã làm rung chuyển khu phức hợp nhà kho gần Kiev sau một vụ tấn công nghi do máy bay không người lái của Nga thực hiện.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào tối 28/8 cho thấy những quả cầu lửa khổng lồ liên tục xuất hiện ở Kiev, theo sau là những tiếng nổ liên hồi từ hiện trường vụ cháy.

Giới chức Kiev đã tạm thời đóng cửa đoạn đường dài 17 km trên tuyến cao tốc M-06 Kiev - Chop theo cả hai chiều, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa khu vực này và không quay phim, chụp ảnh hiện trường sau vụ việc.

Một số tài khoản chuyên theo dõi thông tin nguồn mở cho biết, vụ tấn công diễn ra vào khoảng 20h35 ngày 28/8, sử dụng máy bay không người lái Geran-4 của Nga nhắm vào một khu nhà kho gần làng Myla (thuộc huyện Bucha).

Họ mô tả cơ sở này là kho chứa tên lửa và pháo binh của Ukraine, đồng thời cho rằng nơi đây có thể đang lưu trữ lô hàng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đánh chặn Patriot mới được chuyển đến.

Khoảnh khắc nhà kho phát nổ sau khi bị tấn công. (Nguồn: RT)

Phía Ukraine xác nhận vụ việc đã gây thương vong và thiệt hại cho nhà kho cùng cơ sở hạ tầng lân cận.

Cơ quan chức năng Ukraine đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi tắc trách trong khi thi hành công vụ (theo Điều 367 của Bộ luật Hình sự). Cuộc điều tra sẽ xem xét tính hợp pháp của việc lưu trữ vật liệu nổ tại cơ sở của công ty, liệu các giấy phép cần thiết có được cấp hay không, cũng như hành động của các quan chức liên quan.

Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công này, cho biết đợt tập kích sử dụng tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm trúng trung tâm vận tải và hậu cần Fim Service tại Chaiky, vùng ngoại ô Kiev. Bộ này cho biết thêm rằng cơ sở này được sử dụng để lưu trữ tên lửa Flamingo.

Một trung tâm hậu cần khác tại Kalinovka, thuộc vùng Kiev, cũng bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng cơ sở này có một trạm hải quan chuyên phân phối hàng hóa quân sự do phương Tây cung cấp.

Quân đội Nga cũng báo cáo việc tấn công một kho đạn dược do công ty Fire Point vận hành tại khu định cư Myla. Kho này chứa linh kiện và động cơ đẩy cho các loại máy bay không người lái tầm xa FP-1 và FP-2.