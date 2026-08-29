Đội cứu hộ Trung Quốc bàng hoàng khi tới vùng lũ quét trên Himalaya

TPO - Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động cứu hộ tại khu vực Himalaya sau trận lũ quét khủng khiếp. Đội cứu hộ Trung Quốc vừa đến được khu cửa khẩu Gyirong, nơi họ nhận thấy mọi thứ gần như bị xóa sổ hoàn toàn và “không còn gì ngoài bùn đất và đổ nát”.

Hình ảnh khu vực cửa khẩu Gyirong trước và sau khi lũ quét qua

Vụ sụp đổ của sông băng hôm 26/8 đã tạo ra dòng lũ khổng lồ gồm đá, băng, bùn đất và mảnh vỡ, tràn qua hệ thống sông trên vùng núi Himalaya, khiến ít nhất 579 người thiệt mạng tại Nepal và 7 người ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Số người mất tích tại Nepal đã tăng gần gấp đôi lên 1.924 người, cơ quan quản lý thảm họa nước này cho biết ngày 28/8.

Ít nhất 558 người mất tích tại huyện Gyirong thuộc Tây Tạng, đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin. Trong số những nạn nhân mất tích, ít nhất 540 là người nước ngoài, nhiều người trong số đó là các tín đồ Hindu hành hương từ Ấn Độ.

Hình ảnh từ camera giám sát tại khu cửa khẩu Gyirong, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho thấy dòng nước và bùn đất khổng lồ cuốn bay các tòa nhà, trong khi nhiều người cố gắng chạy thoát thân.

Phải đến ngày 28/8 lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận khu vực này. Truyền thông nhà nước đưa tin, đội gồm 21 nhân viên cứu hộ Trung Quốc cùng chó nghiệp vụ phải vượt qua núi và thung lũng, sử dụng dây thừng để di chuyển qua rừng và những vách đá, vì các tuyến đường dẫn đến khu cửa khẩu đã bị phá hủy.

“Không còn con đường nào… tất cả chỉ là rừng nguyên sinh và những vách đá dựng đứng. Khi đến khu phức hợp, nhìn xa đến đâu cũng chỉ thấy bùn đất”, nhân viên cứu hộ Zou Mingqi cho biết.

Theo Hội Chữ thập đỏ, ước tính hơn 90.000 người bị ảnh hưởng trong thảm họa vừa qua.

Hai hồ nước đã hình thành sau trận lũ, và 1 hồ đã bắt đầu tràn nước vào các sông Lhende Khola và Trishuli.

Nguy cơ vỡ đập gây hoảng loạn trong ngày 28/8, khiến chính quyền Nepal phát cảnh báo và hoạt động cứu hộ phải tạm dừng khoảng 3 giờ. Nguy cơ này cũng khiến toàn bộ nhân viên và phương tiện cứu hộ Trung Quốc phải rút lui.

Cả hai bên sau đó nối lại hoạt động cứu hộ khi nguy cơ giảm bớt, trong khi giới chức Nepal cho biết họ vẫn hy vọng tìm thấy người sống sót.

Người mẹ vỡ oà khi tìm được con trai

Hy vọng đó đã trở thành hiện thực với người mẹ 28 tuổi Matti Maya Tamang, khi chị được đoàn tụ với con trai 8 tuổi Zoyal Ghale hôm 28/8. Gia đình cậu bé vô cùng lo lắng khi ngôi trường của cậu và em trai bị phá hủy trong dòng lũ.

Ghale đã thoát nạn bằng cách chạy vào rừng và trèo lên cây khi dòng lũ quét qua. Sau đó, cậu được tìm thấy với 1 chân bị gãy và nhiều vết thương trên mặt, rồi được trực thăng đưa đến bệnh viện.

“Tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã trở lại”, chị Tamang nói. Chị cũng tìm thấy cậu con trai nhỏ hơn vẫn còn sống.

Giới chức Nepal tiếp tục theo dõi 2 hồ chắn tự nhiên ở thượng nguồn khu vực xảy ra lũ. Một quan chức cảnh báo rằng nguy cơ lũ lụt vẫn còn cho đến khi cả 2 hồ thoát nước hoàn toàn.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hồ thứ 2 đang ngày càng mở rộng mà chưa có lối thoát nước rõ ràng, làm dấy lên lo ngại áp lực nước tiếp tục gia tăng.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đánh giá hồ chắn thứ nhất đang giảm kích thước. Tuy nhiên, 1 chuyên gia về thảm họa địa chất của Chính phủ Trung Quốc cảnh báo hồ này có thể không ổn định và hơn 100 hồ băng nằm rải rác trong khu vực cũng có thể trở thành mối đe dọa.

Tại Bắc Kinh, một cuộc họp của Bộ Chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì đã chỉ đạo tăng cường giám sát các hồ băng và nguy cơ sạt lở đất, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn trong ứng phó thảm họa, Tân Hoa Xã đưa tin.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến khu vực Gyirong hôm 27/8. Chuyến thăm cho thấy Bắc Kinh đang coi thảm họa này là vấn đề có mức độ ưu tiên quốc gia cao nhất.

Cửa khẩu Gyirong đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc để kết nối nước này với Nam Á, với những khu hậu cần và bãi đỗ xe được xây dựng tại đây trong thập kỷ qua.