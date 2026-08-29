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Đức muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam

Bình Giang

TPO - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Đức bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hiệu quả, quy mô lớn; tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc điện đàm. Ảnh: VGP

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Hai Thủ tướng đánh giá tích cực những bước phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức thời gian qua, đồng thời trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác và tạo thêm động lực đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Đức thời gian qua cũng như vai trò tích cực của Đức trong Liên minh Châu Âu (EU), Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Đức - đối tác thương mại hàng đầu và nhà đầu tư quan trọng của Việt Nam trong EU; đề nghị hai bên tạo bước đột phá mới, tương xứng với tiềm năng và tầm vóc quan hệ, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức, khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như cơ khí, công nghiệp ô tô, y tế và chuyển đổi năng lượng…

Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao việc Đức đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), coi đây là bước đi quan trọng góp phần tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đức tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định, đồng thời ủng hộ việc Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam.

Về quốc phòng - an ninh, hợp tác lao động và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; thúc đẩy mô hình đào tạo nghề song hành theo tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam, mong muốn Chính phủ Đức mở rộng các chương trình học bổng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên và cán bộ Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Đức.

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột quan trọng

Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định quan hệ Việt Nam - Đức đang phát triển rất tốt đẹp và có đầy đủ cơ sở, tiềm năng để được nâng lên tầm cao mới.

Nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, Thủ tướng Đức bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hiệu quả, quy mô lớn; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác năng lượng và tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng Merz nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, kết nối hàng không, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đức; đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương trong thời gian tới, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, mở rộng hợp tác đào tạo chuyên gia và kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược,

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Đức tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đức hội nhập sâu rộng hơn, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, gắn kết giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí sớm gặp trực tiếp trong khuôn khổ song phương và đa phương. Thủ tướng Đức trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Đức, Thủ tướng Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Thủ tướng Friedrich Merz sớm thăm Việt Nam.

Bình Giang
#Thủ tướng Đức #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Quan hệ Việt - Đức #Khoa học - công nghệ #Hạ tầng chiến lược

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