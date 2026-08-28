Cảnh sát đường thủy ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn giao thông dịp 2/9

TPO - Thông qua hệ thống camera giám sát, Đội cảnh sát đường thuỷ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội quản lý hoạt động tại bến khách ngang sông nhằm kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, đồng thời kết hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân dịp 2/9.

Lực lượng cảnh sát đường thủy tuyên truyền tới người dân các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao khiến lưu lượng hành khách tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Hà Nội gia tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 2/9, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền tại các bến khách ngang sông như: Bến đò Chu Phan, Chu Minh, Minh Châu, Liên Trung...

Cụ thể, lực lượng cảnh sát đường thuỷ kiểm tra điều kiện hoạt động của bến và phương tiện, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện, số lượng hành khách được phép chở, việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cùng các thiết bị an toàn cần thiết.

Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các chủ bến, chủ phương tiện tuyệt đối không đưa phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào hoạt động, không chở quá số người quy định, không để hành khách lên xuống khi phương tiện chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện các hành vi vi phạm và ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách qua sông bằng hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại nhiều vị trí nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn.

Đại diện Đội cảnh sát đường thuỷ số 1 cho biết, hệ thống camera giám sát giúp lực lượng chức năng quản lý liên tục hoạt động tại bến, kịp thời chấn chỉnh ngay các trường hợp vi phạm như không mặc áo phao hay chở quá tải.

"Việc ứng dụng công nghệ kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân trong kỳ nghỉ lễ", đại diện Đội cảnh sát đường thuỷ số 1 nhấn mạnh.

Các mức phạt và hành vi vi phạm được dán công khai cho người dân nắm được.

Lực lượng cảnh sát đường thuỷ khuyến cáo người dân có nhu cầu đi lại cần chọn các bến đò hợp pháp, chấp hành mặc áo phao trong suốt chuyến đi và chủ động phản ánh vi phạm cho cơ quan Công an.

Đối với người điều khiển phương tiện, cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông, không chủ quan trước những thay đổi bất thường của dòng chảy và thời tiết.