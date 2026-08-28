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Pháp luật

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Thành lập Công an thành phố Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Sáng 28/8, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Công an thành phố Quảng Ninh, phù hợp với mô hình tổ chức mới khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

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Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự có ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Tại buổi lễ, sau khi quyết định thành lập Công an thành phố Quảng Ninh được công bố, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

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Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và chúc mừng Công an thành phố Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, thực hiện nghi lễ tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc.

Việc thành lập Công an thành phố Quảng Ninh được thực hiện trong bối cảnh Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

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Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận những thành quả mà Công an Quảng Ninh đã đạt được.

Trước đó, ngày 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với 478/478 đại biểu có mặt tán thành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận những kết quả của lực lượng Công an Quảng Ninh trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng hoạt động đối ngoại.

Theo Bộ trưởng, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

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Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố thực hiện nghi lễ tuyên thệ dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Công an thành phố Quảng Ninh được yêu cầu khẩn trương rà soát, sắp xếp lực lượng phù hợp; chủ động tham mưu đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự vào quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển của thành phố.

Lực lượng công an cũng phải bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định để Quảng Ninh huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng thời yêu cầu Công an thành phố phát huy vai trò trong triển khai các chủ trương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp thu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cho biết Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Hoàng Dương
#Công an Quảng Ninh #thành lập #an ninh #trật tự #phát triển kinh tế #Quảng Ninh

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