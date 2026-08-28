Khởi tố bị can trộm 83 lượng vàng

TPO - Trong lúc Tình đang lấy trộm vàng đã bị công an phát hiện và phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ. Tổng số vàng Tình lấy trộm khoảng 83 lượng.

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Thanh Tình (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Phan Thanh Tình tại cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, Phan Thanh Tình làm nghề sửa xe tại nhà. Do nhiều lần tham gia đánh bạc qua mạng dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả, Tình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Trong vài lần đến khu vực tỉnh Vĩnh Long để mua phụ tùng sửa xe, Tình nảy sinh ý định đột nhập trộm vàng tại tiệm vàng K.X tại phường Long Châu.

Đêm 18/8, Tình đi xe ôm từ nhà đến gần tiệm vàng. Đến khoảng 2h ngày 19/8, Tình đột nhập vào tiệm vàng K.X, trong lúc đang thực hiện hành vi lấy trộm vàng thì Tình bị tổ tuần tra của công tác Công an phường Long Châu bàn phát hiện.

Lực lượng công an nhanh chóng phối hợp với người dân xung quanh khống chế, bắt giữ Tình. Tài sản Tình lấy trộm là vàng loại 16-17K, với tổng khối lượng khoảng 83 lượng.