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Pháp luật

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Dự kiến phân luồng cho xe đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ dịp 2/9

Thanh Hà

TPO - Trước nguy cơ ùn tắc do lượng phương tiện tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9, Cục CSGT dự kiến tổ chức phân luồng trên cao tốc đoạn Km211–Km259, trong đó có phương án cho xe Hà Nội đi Ninh Bình lưu thông trên phần đường ngược chiều.

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Ảnh minh họa.

Cục CSGT cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9, khi lưu lượng phương tiện từ Hà Nội vào cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ tăng cao, có nguy cơ xảy ra ùn tắc tại vị trí tuyến đường thu hẹp từ 3 làn xuống 2 làn, lực lượng CSGT dự kiến triển khai phương án tổ chức giao thông đặc biệt "mượn một phần chiều đường đối diện" để cho phương tiện lưu thông.

Theo đó, đối với các phương tiện có nhu cầu rẽ tại các nút giao Vực Vòng, Phú Thứ, Liêm Tuyền và Liêm Sơn, phương tiện tiếp tục lưu thông theo chiều đường bình thường, đi vào làn số 2 và làn số 3 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Các phương tiện đi thẳng về Ninh Bình và các tỉnh phía Nam được hướng dẫn di chuyển vào làn số 1, sát dải phân cách giữa.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cho phương tiện chuyển sang phần đường đối diện và lưu thông theo hướng được bố trí trong phạm vi khoảng 48 km, từ Km211 đến Km259.

Theo phương án, khi đến Km259, phương tiện sẽ được hướng dẫn chuyển trở lại chiều đường chính, trước khu vực trạm thu phí, để tiếp tục hành trình.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện sẽ không được lưu thông vào chiều đường cao tốc hướng về Hà Nội trên đoạn từ Km259 đến Km211 tại các điểm mở, nút giao và trạm dừng nghỉ có liên quan.

Các vị trí tổ chức hạn chế gồm: Km259, Km241, Km230, Km226+400, Km219, Km212 và lối ra từ trạm dừng nghỉ hướng về Hà Nội.

Đối với các phương tiện di chuyển từ phía Nam về Hà Nội sẽ được hướng dẫn chuyển sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Cục CSGT lưu ý, việc tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần đường ngược chiều chỉ được thực hiện khi có sự tổ chức, điều tiết của lực lượng chức năng. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc đi vào phần đường ngược chiều.

Khi đi qua khu vực phân luồng, người lái xe cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường được bố trí và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của CSGT, hệ thống biển báo, cọc tiêu cùng các thiết bị cảnh báo tạm thời trên tuyến.

Người dân nên chủ động theo dõi thông tin phân luồng giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Thanh Hà
#Phân luồng cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ #Giao thông Hà Nội Ninh Bình #Lưu thông ngược chiều #Quy trình tổ chức giao thông #An toàn giao thông

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