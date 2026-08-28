Tỷ phú khiến Cảnh Điềm lao đao là ai?

TPO - Từ doanh nhân tiền số ít được khán giả Hoa ngữ biết đến, Tôn Vũ Thần bất ngờ trở thành tâm điểm khi vướng vụ kiện hơn 30 triệu nhân dân tệ với Cảnh Điềm.

Dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ tranh chấp giữa nữ diễn viên Cảnh Điềm và bạn trai cũ Tôn Vũ Thần.

Ngày 27/8, luật sư Trương Khởi Hoài xác nhận Tôn Vũ Thần đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ cô, yêu cầu hoàn trả hơn 30 triệu nhân dân tệ (hơn 116 tỷ đồng).

Tỷ phú Tôn Vũ Thần kiện Cảnh Điềm sau chia tay.

Theo phía nguyên đơn, đây là khoản sính lễ được chuyển với mục đích kết hôn sau khi hai người yêu nhau, gặp gỡ gia đình và bàn chuyện cưới xin. Hai người được cho là đã chia tay trong nửa đầu năm 2026.

Vụ án đã được thụ lý nhưng chưa bước vào giai đoạn xét xử. Phía Cảnh Điềm phản bác các cáo buộc và tuyên bố để tòa án giải quyết.

Với khán giả Hoa ngữ, Cảnh Điềm là ngôi sao quen mặt, được nhớ đến với danh xưng “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” hay “đóa hoa phú quý của nhân gian”. Trong khi đó, Tôn Vũ Thần còn xa lạ trong giới giải trí.

Thuộc nhóm hơn 400 người giàu nhất thế giới

Tôn Vũ Thần, tên tiếng Anh Justin Sun, sinh năm 1990 tại Trung Quốc. Anh từng học tại Đại học Bắc Kinh và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Theo Forbes, anh biết đến Bitcoin từ năm 2012, khi đang du học Mỹ. Năm 2013, Tôn Vũ Thần gia nhập Ripple với vai trò trưởng bộ phận đại diện và cố vấn khu vực Trung Quốc. Chưa đầy một năm sau, anh rời công ty để thành lập Peiwo, ứng dụng mạng xã hội dựa trên giọng nói.

Năm 2015, anh được đài CNTV vinh danh là doanh nhân mới đáng chú ý nhất trong năm. Anh còn được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Châu Á trong ba năm liên tiếp 2015-2017.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2017, khi Tôn Vũ Thần sáng lập Tron, nền tảng blockchain hướng tới các ứng dụng Internet và thanh toán phi tập trung.

Tôn Vũ Thần là tỷ phú tiền số của Trung Quốc, sở hữu khối tài sản ròng khoảng 8,5 tỷ USD.

Forbes cho biết tài sản của Tôn Vũ Thần xoay quanh hệ sinh thái gồm Tron, sàn giao dịch HTX, Poloniex và BitTorrent. Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes ngày 27/8, tài sản ròng của anh được ước tính khoảng 8,5 tỷ USD, xếp khoảng thứ 411 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Năm 2021, Tôn Vũ Thần được bổ nhiệm làm Đại sứ, đại diện thường trực của Grenada tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tỷ phú thích gây chú ý

Khác với hình ảnh kín tiếng thường thấy ở giới siêu giàu, Tôn Vũ Thần nhiều lần chủ động biến mình thành tâm điểm truyền thông.

Năm 2019, anh chi 4,567 triệu USD để đấu giá suất ăn trưa từ thiện cùng huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Cuộc gặp sau đó bị trì hoãn, nhưng đến tháng 2/2020, hai người cuối cùng dùng bữa cùng nhau tại Omaha, Nebraska, Mỹ.

Tháng 11/2024, Tôn Vũ Thần tiếp tục gây chú ý khi chi 6,2 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's để mua Comedian của nghệ sĩ Maurizio Cattelan - tác phẩm gồm một quả chuối được dán lên tường bằng băng keo. Sau đó, anh thực hiện đúng lời hứa và ăn quả chuối.

Năm 2021, Tôn Vũ Thần cũng chi 28 triệu USD để đấu giá suất bay trên tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin. Sau nhiều năm chờ đợi, anh trở thành thành viên phi hành đoàn chuyến NS-34 năm 2025.

Tôn Vũ Thần chi gần 4,6 triệu USD để ăn tối với Warren Buffett và 6,2 triệu USD cho một quả chuối.

Những màn phô diễn này phần nào cho thấy triết lý của Tôn Vũ Thần là thành công không chỉ là kiếm tiền mà còn phải tạo ra sức ảnh hưởng.

Bị bạn gái cũ bóc phốt

Giữa lúc vụ kiện với Cảnh Điềm gây bão, bạn gái cũ Tôn Vũ Thần là Tăng Dĩnh lên tiếng. Theo Sina, cựu blogger kể đồng hành với nam tỷ phú trong giai đoạn khởi nghiệp, có lúc sống thiếu thốn tại Mỹ.

Tăng Dĩnh kể Tôn Vũ Thần từng yêu cầu cô ăn món salad rẻ nhất để tiết kiệm. Khi cô bị suy dinh dưỡng và ngất trong nhà vệ sinh, anh cho rằng chi phí chữa bệnh tại Mỹ quá đắt và yêu cầu cô “cố lên”.

Theo Tăng Dĩnh, sau khi sự nghiệp thành công, Tôn Vũ Thần đơn phương chia tay vì cho rằng “vị thế hai người không còn giống nhau” và chỉ đưa cô 60.000 nhân dân tệ bù đắp.

Những lời kể này khiến một bộ phận cư dân mạng hoài nghi về “tâm thư” hàng chục nghìn chữ mà Tôn Vũ Thần viết về Cảnh Điềm, cho rằng hình ảnh hào phóng của anh trong bài viết không tương đồng với những gì Tăng Dĩnh kể.

Tôn Vũ Thần sau đó phản bác, cho rằng Tăng Dĩnh dựa vào câu chuyện và danh tiếng của anh để thu hút sự chú ý.

Tôn Vũ Thần và bạn gái cũ Tăng Dĩnh khẩu chiến trên mạng xã hội giữa vụ kiện tụng với Cảnh Điềm.

Tính đến 28/8, các chủ đề liên quan đến “bùng binh tình ái” đạt hơn 1,2 tỷ lượt đọc và hơn 1,5 triệu lượt thảo luận.

Đây không phải lần đầu Tăng Dĩnh tố bạn trai cũ. Đầu tháng 2, cô từng cáo buộc Tôn Vũ Thần thao túng thị trường tiền mã hóa, sử dụng nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để phối hợp giao dịch, đẩy giá TRX lên cao rồi bán tháo thu lợi. Cô tuyên bố sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng Mỹ.

Đây là cáo buộc một phía của Tăng Dĩnh và chưa có kết luận từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sự việc gây chú ý bởi có điểm tương đồng với vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) khởi xướng năm 2023.

SEC từng cáo buộc Tôn Vũ Thần và các công ty liên quan chào bán chứng khoán chưa đăng ký, thao túng khối lượng giao dịch TRX thông qua “giao dịch rửa”, đồng thời trả tiền cho một số người nổi tiếng để quảng bá tài sản tiền số mà không công khai khoản thù lao.

Đến tháng 3, SEC cho biết đã đệ trình thỏa thuận giải quyết toàn diện, chờ tòa phê chuẩn. Tôn Vũ Thần khẳng định các cáo buộc thiếu cơ sở pháp lý.