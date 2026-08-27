Vua Na Uy nguy kịch

TPO - Hoàng gia Na Uy thông báo Vua Harald V đang trong tình trạng nguy kịch sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Ngày 27/8, tờ Independent dẫn thông báo từ Hoàng gia Na Uy đưa tin tình hình sức khỏe của Vua Harald V đang chuyển biến xấu, rơi vào tình trạng nguy kịch. Vị vua 89 tuổi nhập viện ngày 17/8 để điều trị nhiễm trùng máu do vi khuẩn.

Theo tuyên bố từ cung điện, Hoàng hậu Sonja (sinh năm 1937) và Thái tử Haakon (sinh năm 1973) đã hủy toàn bộ sự kiện lên lịch từ trước để túc trực tại nơi Vua Harald V điều trị, Bệnh viện Đại học Oslo.

Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja tại sự kiện ở Oslo vào tháng 5. Ảnh: Getty Images.

Vua Harald V đảm nhận vai trò nguyên thủ quốc gia mang tính nghi lễ của Na Uy từ năm 1991. Ông là vị quân vương lớn tuổi nhất còn tại vị ở châu Âu.

Năm 2024, nhà vua thông báo giảm bớt các hoạt động công vụ vì tuổi cao, nhưng bác bỏ khả năng thoái vị. Ông khẳng định lời tuyên thệ trong lễ đăng cơ có hiệu lực trọn đời.

Trước khi nhập viện, Vua Harald đã nghỉ ốm trong vài tuần. Theo cung điện, bệnh tình của nhà vua xuất phát từ việc dùng thuốc cortisone (chống viêm và gây ức chế) điều trị thiếu máu tan máu, dẫn đến tích tụ dịch trong cơ thể.

Quá trình điều trị tại nhà không những không thuyên giảm, mà còn nghiêm trọng hơn, buộc phải nhập viện cấp cứu và dùng kháng sinh liều cao.

Thái tử Haakon đang đảm nhiệm vai trò nhiếp chính trong thời gian cha nằm viện.

Thái tử Haakon làm nhiếp chính trong thời gian cha nhập viện. Ảnh: People.

Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), thiếu máu tan máu là một bệnh lý về máu hiếm gặp, xảy ra khi các tế bào hồng cầu bị phá hủy nhanh hơn khả năng sản sinh và thay thế của tủy xương.

Căn bệnh có thể do di truyền hoặc mắc phải trong quá trình sống. Các triệu chứng thường gặp gồm mệt mỏi nghiêm trọng, khó thở, tim đập nhanh hoặc hồi hộp, da nhợt nhạt, vàng da và nước tiểu sẫm màu.

Trong những năm gần đây, sức khỏe của nhà vua nhiều lần gây lo ngại khi ông phải nhập viện điều trị. Tháng 2 năm nay, nhà vua được đưa vào bệnh viện tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha, trong kỳ nghỉ đông để điều trị nhiễm trùng da.

Hai năm trước, ông cũng lâm bệnh trong kỳ nghỉ riêng cùng Hoàng hậu Sonja tại Malaysia và phải lắp máy tạo nhịp tim tạm thời. Sau đó, nhà vua trở về Na Uy bằng máy bay y tế để lắp máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.