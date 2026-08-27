Món quà vô giá

TP - Dù là người nổi tiếng, dù đã đi qua những thăng trầm của đời sống nhưng khi nhắc đến cha mẹ, nhiều nghệ sĩ vẫn rưng rưng. Với họ, những năm tháng được sống trong vòng tay mẹ luôn là những năm tháng ấm êm nhất cuộc đời. Còn thời khắc nắm tay đấng sinh thành vào phút biệt ly, lại ám ảnh, đau đớn không quên.

Đoàn Minh Tuấn - nhiếp ảnh gia từng ghi lại thời vàng son rực rỡ của những minh tinh màn bạc thập niên 90 Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà - vừa giới thiệu một ca khúc đồng sáng tác với nhạc sĩ Việt Anh Tia nắng của mẹ. Đây là món quà của các nghệ sĩ gửi tặng cho những ai không còn mẹ và cả những người còn mẹ trên đời.

Được biết đến là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng Đoàn Minh Tuấn đã viết lời Việt cho ca khúc từ những năm 2000, trong đó có bài Hãy tha thứ cho em do Mỹ Tâm thể hiện. Tháng 5 năm ngoái anh cũng có ca khúc đồng sáng tác với nhạc sĩ Việt Anh Bước chân vạn dặm. Lần này Đoàn Minh Tuấn và Việt Anh lại “song kiếm hợp bích” trong nhạc phẩm Tia nắng của mẹ: “Có phải tia nắng lạ/Mẹ soi sáng đời con/Như ngày qua mong đợi/Nắng mới gọi xuân về”.

Với gia đình nghệ sĩ Lý Hương - Lý Hùng mùa nào trong năm cũng là mùa báo hiếu

Anh kể: “Tôi viết bài hát này từ cảm xúc trong một cuộc thăm viếng mẹ của một người bạn khi ra Hà Nội. Người mẹ đang trong giai đoạn nguy kịch. Bạn của tôi cầm tay tôi kể nhiều kỷ niệm về mẹ. Cả hai chúng tôi đều khóc. Nước mắt nhỏ xuống bàn tay, sau đó rớt xuống nền nhà, cùng lúc ấy trời đổ mưa, những giọt mưa rơi trên mái hiên tí tách trong không gian sẩm tối. Tất cả gợi tôi nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi cách đó vài năm, cũng trong khoảnh khắc khó khăn như thế. Rồi từng lời thơ, từng câu thơ tuôn trào cùng với giai điệu. Từ hôm đó tôi hoàn thiện dần và hình bài một bài hát. Tôi gửi cho nhạc sĩ Việt Anh, người em thân thiết của tôi, để tham khảo. Việt Anh chỉnh sửa đôi chút và ca khúc hoàn thiện hơn”.

Người thể hiện ca khúc này chính là ca sĩ Quang Dũng. Mẹ của ca sĩ Quang Dũng đã về miền mây trắng. Vì vậy, khi cầm bài hát, Quang Dũng cảm nhận được ngay tinh thần của ca khúc. Anh đã hát bằng cả trái tim, trong nỗi nhớ nhung da diết. “Má đã xa chúng con năm qua nhưng trong chúng con luôn nhớ và luôn cảm nhận má vẫn hiện hữu quanh đây. Con không nghĩ ở nơi xa nào đó mà rất gần quanh đây, má vẫn luôn dặn dò điều tử tế của cuộc đời và tâm an lành trong cuộc sống. Để sống tốt hơn mỗi ngày”, Quang Dũng viết.

Diễn viên Lý Hương tâm sự: “Cha mẹ là đấng sinh thành, chăm sóc và dạy dỗ ta nên người. Là con phải có bổn phận chăm sóc, báo hiếu, yêu thương và chăm sóc cha mẹ. Cho nên, với tôi, mùa nào trong năm cũng là mùa Vu lan báo hiếu”.

Tia nắng của mẹ là cảm xúc pha trộn trong ký ức về mẹ của tác giả và ký ức về mẹ của bạn bè tác giả. Mùa Vu lan, Đoàn Minh Tuấn nhớ mẹ nhiều hơn. Anh kể: “Ký ức về mẹ trong tôi luôn tràn đầy, nhất là trong giai đoạn khó khăn thời Hà Nội những năm thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Lúc ấy tôi chỉ khoảng 3 tuổi. Tôi hoảng loạn khi còi báo động rú lên. Mẹ cõng tôi trên lưng chạy xuống hầm trú ẩn khu Hai Bà Trưng và Hàng Bài (Hà Nội). Tiếng máy bay và tiếng bom xé tai thật khủng khiếp. Thời khắc sinh tử của cả hai mẹ con. Sau này tôi mới biết đó là trận ném bom Hà Nội 1972. Sau đó, mẹ đạp xe chở tôi xuyên đêm về gửi người thân quen cách Hà Nội vài chục cây số. Rồi mẹ một mình quay về trong đêm, để kịp giờ tập trung của nhóm dân quân tự vệ của Bách hoá tổng hợp”.

Mùa nào cũng là mùa báo hiếu

Diễn viên Lý Hương tâm sự: “Cha mẹ là đấng sinh thành, chăm sóc và dạy dỗ ta nên người. Là con phải có bổn phận chăm sóc, báo hiếu, yêu thương và chăm sóc cha mẹ. Cho nên, với tôi, mùa nào trong năm cũng là mùa Vu lan báo hiếu”.

Ca sĩ Quang Dũng hát Tia nắng của mẹ trong nỗi nhớ mẹ không nguôi

Lý Hương sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật nổi tiếng. Cha của chị chính là NSND Lý Huỳnh, anh trai của chị là tài tử điện ảnh lừng lẫy một thời Lý Hùng. “Ba mẹ tôi dạy, các thành viên trong gia đình luôn phải yêu thương nhau, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Ba tôi mất đã lâu, chỉ còn mẹ. Vào mùa Vu lan đại gia đình chúng tôi cùng du lịch, để mẹ vui. Tôi và anh Lý Hùng ở chung nhà với mẹ. Các anh chị đều mua nhà kế bên, gần nhà mẹ ở.

Mỗi ngày chúng tôi đều cùng gặp nhau, ăn cơm, thăm mẹ để mẹ vui. Mẹ vui là cả gia đình cùng vui”, Lý Hương nói. Nhiều năm trước, Lý Hương ở nước ngoài nhưng đến mùa Vu lan chị đều cố gắng sắp xếp về Việt Nam để được ở bên cạnh ba mẹ.