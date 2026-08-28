Trung Quốc nối lại công tác cứu hộ sau khi đánh giá tình hình hồ thượng nguồn

TPO - Giới chức Trung Quốc ngày 28/8 cho biết nguy cơ từ một hồ nước hình thành sau vụ sạt lở sông băng tại khu vực thượng nguồn biên giới Trung Quốc - Nepal đã được đánh giá là có thể kiểm soát, cho phép lực lượng cứu hộ trở lại hiện trường.

Trước đó, cả Nepal và Trung Quốc đều cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt lũ mới tại khu vực dãy Himalaya, sau khi một khối đất đá lớn hình thành đập chắn tự nhiên, tạo thành hồ nước ở thượng nguồn cửa khẩu Gyirong.

Theo thông tin do chính quyền Nepal cung cấp và truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải, Reuters xác định hồ nước nằm vắt ngang khu vực biên giới hai nước, phía thượng nguồn cửa khẩu Gyirong - tuyến giao thông quan trọng nối Tây Tạng với Nepal.

Các nhân viên cứu hộ sửa chữa con đường bị hư hại dẫn đến Gyirong sau vụ sạt lở đất, tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Trận lũ quét hôm 26/8 đã tàn phá nghiêm trọng khu vực cửa khẩu, cuốn trôi nhiều người và phương tiện. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng và mất tích trong thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới.

Sáng 28/8, trước nguy cơ hồ chắn bị vỡ và kéo theo các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất, đá lăn hoặc tuyết lở, toàn bộ lực lượng cứu hộ cùng phương tiện của Trung Quốc đã được yêu cầu rút khỏi khu vực nguy hiểm và di chuyển đến nơi an toàn, theo CCTV.

Trong thời gian đánh giá tình hình, các nhà chức trách Trung Quốc huy động đội ngũ kỹ sư tiến hành khảo sát trên không, thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình 3D của hồ chắn nhằm đánh giá nguy cơ và tìm phương án ứng phó.

Đáng chú ý, lượng nước trong hồ đã vượt 2,5 triệu m³, tăng đáng kể so với mức ước tính 1,5-2 triệu m³ được nhóm 8 kỹ sư Trung Quốc ghi nhận một ngày trước đó.

Đến trưa 28/8, sau quá trình đánh giá, giới chức Trung Quốc xác định nguy cơ đã cơ bản trong tầm kiểm soát, đồng thời cho phép các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ được nối lại và tăng cường.

Kỹ sư Chen Han Xiao cho biết một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tiếp cận khu vực hồ. Sau khi sông băng sụp đổ và hình thành hồ nước, nhiều vách đá dựng đứng cùng các khu vực địa hình biệt lập xuất hiện dọc bờ hồ, khiến công tác khảo sát và cứu hộ trở nên đặc biệt phức tạp.

Trong khi đó, khu vực cửa khẩu Gyirong tiếp tục có mưa nhẹ đến vừa. Lượng mưa đang làm xói mòn và khiến đất đá quanh khu vực thượng nguồn trở nên kém ổn định, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố thứ cấp.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo tình hình vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới, trong bối cảnh dự báo mưa có thể tiếp diễn trong suốt tuần sau.

