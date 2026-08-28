Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bằng đường biển

TPO - Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và công an các địa phương vừa bắt giữ 9 đối tượng (trong đó có 7 công dân Trung Quốc), liên quan đến hoạt động tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngày 28/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành gồm: Khánh Hòa, Hải Phòng, Đồng Nai và công an các địa phương bắt giữ 9 đối tượng (trong đó có 7 công dân Trung Quốc) để điều tra về hành vi liên quan đến tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 22/8, tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 35, thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, tổ công tác phát hiện ô tô biển kiểm soát 60A-721.32 vào đổ xăng, trên xe có 3 người, trong đó 2 người nghi là công dân Trung Quốc, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra người và phương tiện, nhưng người điều khiển ô tô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, chở theo 2 người nước ngoài. Ngay sau đó, Tổ công tác phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức truy bắt.

Đến Km295 tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, lực lượng chức năng đã dừng được phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển ô tô được xác định là Trần Thanh Hiếu (SN 1984, trú tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai) cùng 2 công dân Trung Quốc.

Bước đầu, Hiếu khai nhận ngày 21/8 nhận được điện thoại của một phụ nữ chưa rõ nhân thân, được cho là đang ở Campuchia, thuê chở 2 công dân Trung Quốc từ TP HCM đến giao cho một người khác tại khu vực ngã ba Phú Tài, phường Bắc Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với tiền công 4,5 triệu đồng. Khi đang vận chuyển 2 người này, Hiếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Sản (SN 1989, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng 5 công dân Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định đang lưu trú tại Khách sạn Hồng Trâu 1, xã Ninh Giang, TP. Hải Phòng.

Các đối tượng tại cơ quan Biên phòng. Ảnh: Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Theo lời khai ban đầu, 5 công dân Trung Quốc được Trần Thanh Hiếu giao cho Nguyễn Văn Sản tại TP Đà Nẵng. Sản có nhiệm vụ đưa những người này đến Khách sạn Hồng Trâu 1 để lưu trú, chờ tổ chức xuất cảnh trái phép bằng đường biển về Trung Quốc.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định Trần Thanh Hiếu có vai trò vận chuyển công dân Trung Quốc từ khu vực phía Nam ra các tỉnh miền Trung; Nguyễn Văn Sản tham gia giúp sức trong việc vận chuyển, bố trí nơi lưu trú và đưa các công dân Trung Quốc từ khu vực miền Trung ra phía Bắc để chờ tổ chức xuất cảnh trái phép.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thanh Hiếu, thu giữ 1 ô tô Innova biển kiểm soát 60K-441.47. Đây là phương tiện được Hiếu sử dụng để vận chuyển 5 công dân Trung Quốc từ TP. HCM đến Đà Nẵng giao cho Nguyễn Văn Sản.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.