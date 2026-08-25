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Kinh tế

Thợ mỏ thi đua chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

P.V

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi Quảng Ninh hướng tới dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trên các công trường, phân xưởng của Công ty Than Nam Mẫu - TKV, khí thế thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi ca làm việc, mỗi mét lò, mỗi tấn than được sản xuất an toàn là một phần đóng góp của người thợ mỏ vào hành trình phát triển mới của quê hương.

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Toàn cảnh mặt bằng sản xuất của Than Nam Mẫu

Những ca sản xuất hướng tới dấu mốc mới

Quảng Ninh vốn được biết đến là vùng đất có truyền thống công nghiệp khai khoáng, đồng thời đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, với hạ tầng ngày càng đồng bộ, đô thị hiện đại và cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững.

Dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các ngành, địa phương và người dân trong chặng đường phía trước.

Trong dòng chảy đó, những người thợ mỏ Than Nam Mẫu vẫn ngày đêm bám công trường, duy trì nhịp sản xuất qua từng ca. Trên mặt đất, các hoạt động sản xuất được tổ chức khẩn trương; dưới hầm lò, những đoàn quân thợ mỏ nối nhau vào ca, thực hiện nhiệm vụ đào lò, khai thác, vận hành thiết bị và kiểm tra kỹ thuật.

Mỗi vị trí công việc có một nhiệm vụ riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là sản xuất an toàn, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao.

Thi đua gắn với an toàn và công nghệ

Với người thợ mỏ, thi đua không phải những khẩu hiệu chung chung mà được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong từng ca sản xuất: những tấn than được đưa lên mặt đất an toàn, mét lò hoàn thành đúng tiến độ, thiết bị vận hành hiệu quả hay những sáng kiến được áp dụng vào thực tế.

Từ những việc làm cụ thể, khí thế thi đua được nhân lên, trở thành động lực để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, lập thành tích chào mừng dấu mốc mới của Quảng Ninh.

Đặc thù của ngành Than cũng khiến an toàn lao động luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Với người thợ mỏ, năng suất chỉ có ý nghĩa khi được tạo nên từ quy trình sản xuất khoa học, kỷ luật và an toàn.

Cùng với duy trì sản xuất, Than Nam Mẫu đang từng bước đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất. Việc đưa thiết bị, công nghệ mới vào khai thác không chỉ góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả mà còn cải thiện điều kiện làm việc, giảm lao động thủ công và nâng cao mức độ an toàn cho công nhân.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để ngành Than thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xây dựng hình ảnh người công nhân mỏ hiện đại, có trình độ và làm chủ công nghệ.

Tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”

Nếu những thế hệ thợ mỏ đi trước góp phần xây dựng Quảng Ninh bằng sức lao động và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, thì hôm nay truyền thống ấy tiếp tục được phát huy bằng tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới.

Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức hành chính mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới, hướng tới không gian phát triển xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Trong hành trình ấy, mỗi tấn than được sản xuất an toàn, mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ, mỗi sáng kiến được áp dụng hiệu quả đều góp phần tạo thêm nền tảng cho sự phát triển của quê hương.

Hướng tới dấu mốc mới của Quảng Ninh, cán bộ, công nhân Than Nam Mẫu tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ vững an toàn, nâng cao năng suất, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức cùng quê hương bước vào chặng đường phát triển mới.

P.V
#Công ty Than Nam Mẫu - TKV

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