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Pháp luật

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Chiêu thức tuồn hơn 620kg pháo nổ về TPHCM

Nguyễn Tiến - Nguyễn Dũng - Duy Quang

TPO - Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ hơn 620kg pháo nổ, bắt 4 bị can, hé lộ thủ đoạn vận chuyển hàng cấm qua nhiều khâu.

Video: Bắt 4 người trong đường dây mua bán hơn 620kg pháo nổ ở TPHCM

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can liên quan đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 621,5kg pháo nổ.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Mộng (SN 1983), Lê Văn Đen (SN 1991), Trần Thanh Phát (SN 1984) cùng bị điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm”; Cao Mạnh Cường (SN 1986) bị điều tra về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

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Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng được vận chuyển bằng xe tải về TPHCM.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 7/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp các đơn vị kiểm tra một bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông, phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường cùng một số người đang chuẩn bị giao nhận hàng.

Kiểm tra xe tải và kho tại bãi xe, lực lượng chức năng phát hiện 344 hộp pháo nổ, tổng khối lượng 621,5kg.

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Từ trái qua phải: Cao Mạnh Cường, Lê Văn Đen, Nguyễn Thanh Mộng và Trần Thanh Phát.

Điều tra xác định Phát mua số pháo trên từ Lê Văn Đen với giá khoảng 760.000 đồng/hộp để bán lại. Đen tiếp tục mua pháo từ Nguyễn Thanh Mộng. Mộng khai nguồn pháo được mua từ một người sử dụng tài khoản Zalo “Cambodia”, được cho là đang ở Campuchia.

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Số pháo nổ được ngụy trang, vận chuyển từ khu vực Tây Ninh về TPHCM để tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng hạn chế trực tiếp xuất hiện trong quá trình giao nhận, đồng thời sử dụng dịch vụ vận chuyển qua ứng dụng công nghệ.

Sau đó, Phát đặt xe tải qua một ứng dụng giao hàng để nhận số pháo tại khu vực xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) rồi vận chuyển về kho ở TPHCM. Tài xế cho biết khi nhận hàng, được thông báo đây là hàng hóa thông thường và không biết bên trong chứa pháo nổ.

Khi xe vừa về đến bãi và chuẩn bị xuống hàng, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện số pháo được cất giấu trên xe.

Nguyễn Thanh Mộng từng bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2025 và đang chấp hành án treo nhưng tiếp tục bị điều tra về hành vi liên quan đến pháo nổ.

Nơi các đối tượng giấu pháo nổ.
Nơi các đối tượng giấu pháo nổ.

Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vai trò của những người liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo trái phép, không nhận vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không biết rõ bên trong chứa gì. Chủ các kho hàng, bãi xe, cơ sở cho thuê mặt bằng cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra mục đích sử dụng và hàng hóa được đưa vào lưu giữ, không vì lợi ích trước mắt mà vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp

Nguyễn Tiến - Nguyễn Dũng - Duy Quang
#pháo nổ #TPHCM #bắt giữ #buôn bán hàng cấm #đường dây pháo #công an #vận chuyển hàng cấm

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