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Pháp luật

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Kiểm duyệt viên nhóm 'GIAO THÔNG VĂN MINH' bị phạt vì để thông tin sai sự thật 'lọt' lên Facebook

Thanh Hà

TPO - Kiểm duyệt viên nhóm “GIAO THÔNG VĂN MINH” và “GIAO THÔNG VĂN MINH STUDIO” bị xử phạt 15 triệu đồng vì không kiểm duyệt, ngăn chặn trước khi văn bản giả mạo Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Huy Tự được đăng lên nhóm Facebook.

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Cơ quan Công an làm việc với T.H.N

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một kiểm duyệt viên nhóm Facebook do không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thông tin sai sự thật được đăng tải, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 27/8, hình ảnh một văn bản giả mạo quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội liên quan đến vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự xuất hiện và lan truyền trên một số hội, nhóm mạng xã hội. Nội dung sai sự thật này không được kiểm duyệt, ngăn chặn trước khi đăng tải trên nhóm Facebook “GIAO THÔNG VĂN MINH” và “GIAO THÔNG VĂN MINH STUDIO”, gây hoang mang trong dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan làm việc để làm rõ trách nhiệm.

Sau đó, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.H.N (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook trên về hành vi quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tài khoản, hội, nhóm nhưng không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Mục 1 Chương II Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an TP Hà Nội cho biết, đối với trường hợp trực tiếp đăng tải thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội. Theo quy định mới, người quản lý, điều hành phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý nội dung vi phạm pháp luật; không để thông tin sai sự thật lan truyền, gây hệ lụy tiêu cực.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên tăng cường kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải; thiết lập nội quy và cơ chế quản lý chặt chẽ; không để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm, bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc chứa đường dẫn lừa đảo.

Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về nội dung vi phạm, quản trị viên, kiểm duyệt viên phải lập tức gỡ bỏ; đồng thời chủ động phối hợp, chấp hành kịp thời yêu cầu xác minh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin của cơ quan có thẩm quyền.

Việc thực hiện nghiêm trách nhiệm quản trị, kiểm duyệt góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh; nâng cao ý thức của người sử dụng mạng xã hội và phòng ngừa hiệu quả hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật.

Thanh Hà
#Xử phạt #Kiểm duyệt viên #Tai nạn #Sai sự thật

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