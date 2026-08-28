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Pháp luật

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Khởi tố bảo vệ ngân hàng đánh đồng nghiệp tử vong

Cảnh Kỳ

TPO - Liên quan đến vụ bảo vệ ngân hàng đánh đồng nghiệp tử vong ở Vĩnh Long vì đến giao ca trễ, cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Luyến.

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Luyến (45 tuổi, ngụ xã Cái Ngang, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

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Đinh Văn Luyến thời điểm bị tống đạt quyết định tạm giữ hình sự.

Theo kết quả điều tra, Luyến và anh T.T.N (49 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, Vĩnh Long) cùng làm bảo vệ cho một chi nhánh ngân hàng ở phường Long Châu, Vĩnh Long

Chiều tối 16/8, Luyến tới nơi làm để thay ca đêm cho anh N. Tuy nhiên, do Luyến tới trễ giờ giao ca nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Luyến dùng sợi dây xích bằng kim loại đánh vào vùng mặt và đầu làm anh N ngã xuống bất tỉnh.

Thấy anh N nằm bất động, Luyến đã cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, sau đó Luyến đã đến Công an phường Long Châu đầu thú.

Đến ngày 18/8, anh T.T.N tử vong do chấn thương sọ não.

Cảnh Kỳ
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