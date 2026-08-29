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Giới trẻ

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Người dân Đà Nẵng xúc động khi được bạn trẻ quốc tế chung sức xây nhà

Thanh Hiền

TPO - “Họ đã không ngại xa xôi, vất vả, ngày nào cũng phơi mình giữa nắng để xây nhà cho chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn và cũng thật buồn khi làm xong nhà, họ về nước không biết bao giờ mới có dịp gặp lại…”, chị Trần Thị Viên, xã Quế Sơn Trung, xúc động.

Ngày 28/8, tại xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Habitat for Humanity Vietnam tổ chức lễ trao nhà và chia tay đoàn tình nguyện viên quốc tế của chương trình Việt Nam Special Build 2026 với chủ đề “Home Matters - Nhà là quan trọng”.

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Chương trình quy tụ hơn 100 tình nguyện viên, đa số là các bạn trẻ đến từ nhiều nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, Bỉ, Singapore… Ảnh: Thanh Hiền
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Từ ngày 22/8, các tình nguyện viên đã có mặt ở Đà Nẵng và cùng nhau xây dựng 9 căn nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho người dân tại xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung.
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Mặc dù thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên vẫn làm việc liên tục từ sáng đến chiều trong gần cả tuần để sớm hoàn thiện căn nhà cho bà con. Tình nguyện viên Alison (Mỹ) bày tỏ rất vui khi đóng góp một phần công sức vào việc xây nhà cho người dân Việt Nam. Đây cũng là trải nghiệm khiến chị kết nối, gần gũi hơn với người dân bản địa.
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Ông Nguyễn Văn Huệ - Giám đốc Quốc gia Habitat for Humanity Việt Nam cho hay chương trình hỗ trợ 80% chi phí ngôi nhà, các tình nguyện viên xây cơ bản phần thô, giai đoạn hoàn thiện chủ nhà sẽ thực hiện. Mỗi nhà có 10 tình nguyện viên, đa phần là các bạn trẻ. Quá trình xây dựng đều có kỹ sư, giám sát đồng hành.
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Sau gần một tuần lễ, phần xây dựng đã xong, các tình nguyện viên trao nhà cho các hộ dân.
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Gia đình chị Trần Thị Viên (38 tuổi, xã Quế Sơn Trung) lâu nay ở trong căn nhà khoảng 30 m2, vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa hoàn thiện. “Họ đã không ngại xa xôi, vất vả, ngày nào cũng phơi mình giữa nắng để xây nhà cho chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn và cũng thật buồn khi làm xong nhà, họ về nước không biết bao giờ mới có dịp gặp lại…”, chị òa khóc.
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Cũng như chị Viên, những người dân khác khi được hỗ trợ đã không cầm được nước mắt vì ngôi nhà mơ ước đã thành hiện thực.
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Ông Nguyễn Văn Huệ - Giám đốc Quốc gia Habitat for Humanity Việt Nam cho biết thêm, Quế Sơn và Quế Sơn Trung là hai địa phương dễ bị tổn thương bởi thiên tai﻿, nhà cửa bị hư hại làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh kế của người dân. “Thông qua sự kiện này, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về mức độ cấp thiết của nhu cầu về nhà ở an toàn, và khả năng chống chịu trước thiên tai, đồng thời nhấn mạnh rằng nhà ở chính là nền tảng quan trọng cho khả năng chống chịu, sức khỏe và phẩm giá của mỗi gia đình", ông nói.
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Trong 25 năm qua, Habitat for Humanity Việt Nam đã xây dựng mới, cải tạo hơn 36.000 ngôi nhà. Đồng thời huy động hơn 9.000 tình nguyện viên kể từ năm 2012 nhằm thúc đẩy mục tiêu nhà ở phù hợp khả năng chi trả và phát triển cộng đồng.
Thanh Hiền
#Người dân #Đà Nẵng #bạn trẻ quốc tế #xây nhà #phòng chống thiên tai #Người dân Đà Nẵng oà khóc khi được bạn trẻ quốc tế chung sức xây nhà

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