Người dân Đà Nẵng xúc động khi được bạn trẻ quốc tế chung sức xây nhà

TPO - “Họ đã không ngại xa xôi, vất vả, ngày nào cũng phơi mình giữa nắng để xây nhà cho chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn và cũng thật buồn khi làm xong nhà, họ về nước không biết bao giờ mới có dịp gặp lại…”, chị Trần Thị Viên, xã Quế Sơn Trung, xúc động.
Ngày 28/8, tại xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Habitat for Humanity Vietnam tổ chức lễ trao nhà và chia tay đoàn tình nguyện viên quốc tế của chương trình Việt Nam Special Build 2026 với chủ đề “Home Matters - Nhà là quan trọng”.
Từ ngày 22/8, các tình nguyện viên đã có mặt ở Đà Nẵng và cùng nhau xây dựng 9 căn nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho người dân tại xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung.
Sau gần một tuần lễ, phần xây dựng đã xong, các tình nguyện viên trao nhà cho các hộ dân.
Cũng như chị Viên, những người dân khác khi được hỗ trợ đã không cầm được nước mắt vì ngôi nhà mơ ước đã thành hiện thực.