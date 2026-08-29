Người dân Đà Nẵng xúc động khi được bạn trẻ quốc tế chung sức xây nhà

TPO - “Họ đã không ngại xa xôi, vất vả, ngày nào cũng phơi mình giữa nắng để xây nhà cho chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn và cũng thật buồn khi làm xong nhà, họ về nước không biết bao giờ mới có dịp gặp lại…”, chị Trần Thị Viên, xã Quế Sơn Trung, xúc động.