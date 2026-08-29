Ra mắt ‘bệ phóng’ cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lâm Đồng vừa được thành lập, kỳ vọng trở thành nơi kết nối, hỗ trợ thanh niên hoàn thiện ý tưởng, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Ngày 28/8, tại Lâm Đồng, Trung ương Đoàn đã tổ chức tọa đàm "Phát huy lợi thế địa phương trong nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường cho thanh niên khởi nghiệp", đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lâm Đồng.

Đại biểu tham gia trao đổi tại buổi tọa đàm.

Anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên tập trung trao đổi về cách khai thác lợi thế địa phương để phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng truyền thông, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số trong tiếp cận khách hàng, qua đó giúp các dự án khởi nghiệp của thanh niên nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Anh Lưu Lập Đức - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của, chia sẻ: Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ ý tưởng lớn hay lĩnh vực quá xa lạ, mà có thể bắt đầu từ chính sản phẩm, lợi thế và nhu cầu của quê hương. Điều quan trọng là người trẻ phải dám bắt đầu, kiên trì học hỏi, không ngừng hoàn thiện mô hình và chủ động tìm hướng đưa sản phẩm ra thị trường.

Thanh niên đặt câu hỏi cho các đại biểu về vấn đề khởi nghiệp.

Anh Lưu Lập Đức chia sẻ tại toạ đàm.

Theo anh Đức, với thanh niên nông thôn, điều quan trọng không chỉ là có sản phẩm tốt mà còn phải biết xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng, ứng dụng công nghệ và từng bước mở rộng thị trường. Đây cũng là cách để những sản phẩm mang đặc trưng địa phương thoát khỏi quy mô nhỏ lẻ, nâng cao giá trị và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong khuôn khổ toạ đàm, Ban Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lâm Đồng trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành nơi tập hợp, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người trẻ khởi nghiệp; đồng thời hỗ trợ các ý tưởng, dự án trong quá trình hoàn thiện và phát triển.

Câu lạc bộ cũng hướng tới vai trò cầu nối giữa thanh niên với các chuyên gia, doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.

Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lâm Đồng.

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Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội 'Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số' và vòng bán kết cuộc thi 'Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026' khu vực miền Nam do Trung ương Đoàn tổ chức.