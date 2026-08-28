Đưa 'chất xám' về đóng góp cho quê hương

TPO - Từ Liên bang Nga, Vương quốc Anh đến Australia, Trung Quốc... những “thủ lĩnh” thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã thẳng thắn nêu lên các kiến nghị gỡ rào cản về công nghệ số; xây dựng cơ chế kết nối nhân tài, mạng lưới trí thức trẻ chuyên sâu để biến tiềm năng của cộng đồng du học sinh thành nguồn lực trực tiếp đóng góp thực chất cho đất nước.

Chiều 28/8, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Hiến kế từ các "đầu cầu" thế giới

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác Đoàn, Hội ngoài nước đã có những chuyển biến tích cực, chủ động thích ứng với đặc thù từng địa bàn. Nội dung hoạt động ngày càng đa dạng, thiết thực, chuyển dần từ văn hoá, thể thao, cộng đồng sang hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối trí thức trẻ.

Các tổ chức tiếp tục phát huy vai trò giữ gìn bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam, giao lưu nhân dân, vun đắp quan hệ hữu nghị với nước sở tại; đồng thời từng bước củng cố tổ chức, phát triển hội viên, ứng dụng công nghệ số và mở rộng phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam, doanh nghiệp, trí thức và các nguồn lực xã hội.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, anh Hoàng Thanh Liêm - Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga, kiến nghị T.Ư Đoàn cần tối ưu hóa ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” cho người dùng quốc tế và linh hoạt cơ chế học tập Nghị quyết qua các bản ghi hình để đảm bảo 100% đoàn viên được tiếp cận thông tin.

Anh Nguyễn Tùng Bách - Phó Chủ tịch thường trực HSV VN tại Vương quốc Anh đề xuất T.Ư Đoàn, T.Ư Hội xây dựng một mạng lưới kết nối sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với tổ chức khoa học, doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ đó, giới thiệu tài năng có những cái đóng góp thiết thực từ nước ngoài cho đất nước; đồng thời giúp các bạn có cơ hội làm việc, trải nghiệm thiết thực nhất.

Anh Nguyễn Tùng Bách phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đặng Đình Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN tại Australia kiến nghị việc xây dựng nền tảng dữ liệu, kho tài liệu và hệ thống quản trị chung dành cho Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ quản lý hội viên và báo cáo chia sẻ mô hình và kết nối nguồn lực với các đơn vị. Xây dựng chỉ số KPI hàng năm về việc thu hút trí thức trẻ ngoài nước về công tác tại các cơ quan trong nước, nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về trọng dụng nhân tài.

Anh Đặng Đình Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyển đổi số và kết nối nguồn lực tri thức toàn cầu

Phát biểu tại hội nghị, anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá nhu cầu kết nối giữa thanh niên sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay là rất lớn; đồng thời nêu rõ tiềm năng to lớn của trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Anh Lâm Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Để nâng cao hiệu quả công tác, anh Lâm Tùng nhấn mạnh các Ban cán sự Đoàn, tổ chức Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tập trung chuyển từ kết nối theo hoạt động sang cơ chế phối hợp thường xuyên; hình thành hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý số đối với các tổ chức thanh niên và sinh viên ở ngoài nước.

Kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục từ ở trong nước và ngoài nước; các giải pháp cụ thể gắn với phát huy nguồn nhân lực trẻ Việt Nam ở ngoài nước để đóng góp cho đất nước, ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, nghề nghiệp, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, quan tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội ngoài nước; định hướng, tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn.

Anh Lâm Tùng kêu các Ban cán sự Đoàn, tổ chức thanh niên sinh viên ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và kiến nghị ngay khi gặp vướng mắc.

“Chúng ta phải hình thành được một cơ chế làm việc, một cách thức kết nối dài hơi, liên tục và hiệu quả. Trung ương cần tổ chức các tổ chức ngoài nước hơn, lắng nghe thường xuyên hơn, hỗ trợ đúng nhu cầu hơn. Các tỉnh thành Đoàn và các Hội ở trong nước cần coi mạng lưới thanh niên sinh viên ở ngoài nước là một cái kết nối vô cùng quan trọng và cần thiết. Và các tổ chức thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài các cũng cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động”, anh Lâm Tùng bày tỏ.