Tuổi trẻ Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số phát huy giá trị các địa chỉ đỏ

TPO - Tại vùng căn cứ cách mạng xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhiều công trình thanh niên ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Những ngày tháng 8, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Đoàn xã Cư Pui trực tiếp vận chuyển các khối bê tông, góp sức xây dựng đường lên Di tích lịch sử quốc gia Hang đá buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui.

Đoàn viên, thanh niên vận chuyển khối bê tông để làm đường.

Hang đá buôn Đắk Tuôr cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk về phía Đông Nam khoảng 80 km, nằm sâu trong lòng các ngọn núi thuộc dãy Cư Yang Sin. Đường lên hang đá địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Trên vùng đất từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân Đắk Lắk, hôm nay những bước chân của tuổi trẻ lại tiếp tục hiện diện.

Thanh niên làm đường lên hang đá.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, từ ngày làm đường, bước chân đoàn viên, thanh niên rậm rịch từ tờ mờ sáng đến tối mịt không kể mưa nắng.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, ướt đẫm áo, những bước chân băng rừng, vượt suối chung sức vận chuyển từng khối bê tông. Sau nhiều ngày miệt mài vận chuyển, con đường bê tông đã hình thành.

Đường lên hang đá buôn Đắk Tuôr.

Trong chuỗi các hoạt động của Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại xã Cư Pui, công trình mang dấu ấn đặc biệt: Số hóa các địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn xã Cư Pui và tích hợp lên bản đồ số, phục vụ người dân, đoàn viên, thanh niên và du khách tra cứu, tìm hiểu thông tin về các địa chỉ lịch sử của địa phương.

Công trình thanh niên số hóa khu di tích hang đá Đắk Tuôr.

Công trình do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Cụm thi đua số 10 phối hợp cùng xã Cư Pui và các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp tiến hành khảo sát thực tế, xác định vị trí, thu thập và chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, tư liệu lịch sử, từng bước xây dựng dữ liệu và đưa các địa điểm lên bản đồ số.

Qua đó, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu câu chuyện lịch sử, ý nghĩa của từng địa điểm một cách trực quan, thuận tiện ngay trên môi trường số.

Khánh thành và bàn giao công trình đường lên hang đá.

Mới đây, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị tổ chức Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại di tích Hang đá Đắk Tuôr. Tại chương trình đã bàn giao công trình “Đường lên Hang đá Đắk Tuôr” và công trình “Số hóa Khu di tích Hang đá Đắk Tuôr”.

Các công trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử của di tích; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Qua đó, bồi đắp lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Đoàn tham quan, tìm hiểu nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên được tham quan, tìm hiểu nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn, khu di tích Hang đá Đắk Tuôr. Bên cạnh đó, các đơn vị trao hàng trăm phần dụng cụ học tập cho thiếu nhi; trao học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi; trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng máy scan, quà cho lực lượng an ninh trật tự và tặng 500 SIM số cho người dân.