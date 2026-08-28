Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số phát huy giá trị các địa chỉ đỏ

Nguyễn Thảo

TPO - Tại vùng căn cứ cách mạng xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhiều công trình thanh niên ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Những ngày tháng 8, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Đoàn xã Cư Pui trực tiếp vận chuyển các khối bê tông, góp sức xây dựng đường lên Di tích lịch sử quốc gia Hang đá buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui.

tp-5.jpg
Đoàn viên, thanh niên vận chuyển khối bê tông để làm đường.

Hang đá buôn Đắk Tuôr cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk về phía Đông Nam khoảng 80 km, nằm sâu trong lòng các ngọn núi thuộc dãy Cư Yang Sin. Đường lên hang đá địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Trên vùng đất từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân Đắk Lắk, hôm nay những bước chân của tuổi trẻ lại tiếp tục hiện diện.

tp-6.jpg
Thanh niên làm đường lên hang đá.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, từ ngày làm đường, bước chân đoàn viên, thanh niên rậm rịch từ tờ mờ sáng đến tối mịt không kể mưa nắng.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, ướt đẫm áo, những bước chân băng rừng, vượt suối chung sức vận chuyển từng khối bê tông. Sau nhiều ngày miệt mài vận chuyển, con đường bê tông đã hình thành.

tp-1.jpg
Đường lên hang đá buôn Đắk Tuôr.

Trong chuỗi các hoạt động của Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại xã Cư Pui, công trình mang dấu ấn đặc biệt: Số hóa các địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn xã Cư Pui và tích hợp lên bản đồ số, phục vụ người dân, đoàn viên, thanh niên và du khách tra cứu, tìm hiểu thông tin về các địa chỉ lịch sử của địa phương.

tp-2.jpg
Công trình thanh niên số hóa khu di tích hang đá Đắk Tuôr.

Công trình do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Cụm thi đua số 10 phối hợp cùng xã Cư Pui và các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp tiến hành khảo sát thực tế, xác định vị trí, thu thập và chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, tư liệu lịch sử, từng bước xây dựng dữ liệu và đưa các địa điểm lên bản đồ số.

Qua đó, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu câu chuyện lịch sử, ý nghĩa của từng địa điểm một cách trực quan, thuận tiện ngay trên môi trường số.

tp-4.jpg
Khánh thành và bàn giao công trình đường lên hang đá.

Mới đây, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị tổ chức Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại di tích Hang đá Đắk Tuôr. Tại chương trình đã bàn giao công trình “Đường lên Hang đá Đắk Tuôr” và công trình “Số hóa Khu di tích Hang đá Đắk Tuôr”.

Các công trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử của di tích; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Qua đó, bồi đắp lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

tp-9.jpg
Đoàn tham quan, tìm hiểu nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên được tham quan, tìm hiểu nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn, khu di tích Hang đá Đắk Tuôr. Bên cạnh đó, các đơn vị trao hàng trăm phần dụng cụ học tập cho thiếu nhi; trao học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi; trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng máy scan, quà cho lực lượng an ninh trật tự và tặng 500 SIM số cho người dân.

Nguyễn Thảo
#thanh niên #đoàn viên #số hoá #di tích #công trình #Đắk Lắk #Tôi yêu Tổ quốc tôi #Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe