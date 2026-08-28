Thanh niên Quảng Ngãi phải tiên phong tạo giá trị trong kỷ nguyên mới

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là nhiệm vụ trọng tâm

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Đỗ Tâm Hiển - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, tính đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có hơn 575.000 thanh niên, chiếm trên 19% dân số, cùng hơn 155.000 thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, với khẩu hiệu “Thanh niên Quảng Ngãi - Phát triển toàn diện - Hành động thiết thực - Vững bước vào kỷ nguyên mới”

Giai đoạn 2024 - 2026, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thu hút hơn 200.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động hướng đến nhiều địa bàn, đối tượng, từ khu công nghiệp, trường học đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các chương trình “Hành trình về nguồn”, “Thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được triển khai gắn với những phần việc cụ thể, góp phần chăm lo an sinh xã hội và bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong lĩnh vực học tập, nghề nghiệp và phát triển kinh tế, các cấp Hội đã tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 124.677 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 23.496 thanh niên, với 8.975 người có việc làm ổn định.

Biến khát vọng thành hành động

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt sau quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Trong bối cảnh mới, thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Đại hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp Hội và thanh niên trong giai đoạn 2024-2026, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội; tham gia chuyển đổi số, cải cách hành chính; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế; bảo tồn văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết.

Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng, một bộ phận thanh niên vẫn hạn chế về kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và ngoại ngữ. Việc tập hợp thanh niên tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới còn khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thanh niên phải đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ vào hỗ trợ người dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, cần đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế; hỗ trợ tiếp cận chính sách khởi nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Hoạt động tình nguyện cần đổi mới theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, bền vững, ưu tiên miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn còn khó khăn. Tổ chức Hội cũng cần linh hoạt hơn trong tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế và thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời chú trọng trang bị ngoại ngữ, kỹ năng mềm và năng lực hội nhập quốc tế.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại đại hội.

“UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, giúp thanh niên có không gian rèn luyện, lập nghiệp và phát triển toàn diện”, ông Hiển khẳng định.

Không chỉ xung kích mà phải tạo giá trị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên đề nghị tổ chức Hội tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, gắn truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa với khát vọng phát triển của thanh niên. Mỗi chương trình, công trình, phần việc thanh niên cần hướng đến những vấn đề cụ thể của địa phương, tạo ra kết quả thiết thực, có thể nhìn thấy, đo đếm và nhân rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Một trọng tâm được nhấn mạnh là phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh niên cần đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số; đồng thời lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng thông qua các mô hình như “Bình dân học vụ số”, Tổ công nghệ số cộng đồng và các đội hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hội cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ thanh niên, lấy nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của thanh niên làm trung tâm. Hội cần đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp; kết nối vốn, thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp lợi thế của Quảng Ngãi như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế biển, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.