Đối thoại thanh niên Việt - Trung mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới

TPO - Chiều 27/8, trong khuôn khổ Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu “Theo dấu con đường Trường Chinh”, Đối thoại Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2026 đã diễn ra tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) - vùng đất từng là điểm giao thoa của nhiều nền văn minh trên Con đường Tơ lụa.

Lan tỏa tình hữu nghị, xây dựng tương lai hai nước

Mở đầu đối thoại, đồng chí Ngụy Vi - Trưởng Ban Tiếng Việt, Trung tâm Châu Á - Châu Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho rằng, cuộc đối thoại tại Đôn Hoàng là nền tảng quan trọng để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết, học hỏi và tham khảo lẫn nhau, qua đó hiểu nhau và gắn bó hơn.

Theo anh Ngụy Vi, những dấu chân của thanh niên hai nước đã kết nối hệ thống tinh thần của cách mạng Trung Quốc với dải ngân hà rực rỡ của nền văn minh Trung Hoa. Mỗi địa danh, mỗi câu chuyện lịch sử không chỉ là một lát cắt của quá khứ mà còn đặt ra những suy ngẫm đối với người trẻ hôm nay.

Đồng chí Ngụy Vi - Trưởng Ban Tiếng Việt, Trung tâm Châu Á - Châu Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

“Cuộc đối thoại hôm nay chính là dịp để mọi người thoải mái chia sẻ những điều mắt thấy, tai nghe, những cảm nhận và suy ngẫm trong suốt hành trình vừa qua”, anh Ngụy Vi nói. Anh cũng đồng thời kỳ vọng thanh niên hai nước tập trung chia sẻ về lý tưởng, sự phấn đấu và tình hữu nghị, kể những câu chuyện của tuổi trẻ để tiếp nối truyền thống hữu nghị Trung - Việt.

﻿ ﻿ Tại buổi đối thoại, các đại biểu thanh niên hai nước đã được xem bộ phim AI ngắn gồm 08 tập về Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn và hành trình của ông trong cuộc Vạn lý Trường Chinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ những trải nghiệm ấy, anh Ngụy Vi mong muốn mỗi bạn trẻ sẽ lấy chuyến nghiên cứu, học tập làm một điểm khởi đầu mới, mang những điều mắt thấy, tai nghe tại Trung Quốc về Việt Nam, kể lại những câu chuyện về tình hữu nghị Trung - Việt, trở thành những người lan tỏa tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và xây dựng tương lai hai nước.

Chia sẻ tại đối thoại, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, cho rằng, “Hành trình đỏ” mở ra những nhận thức mới, những tình cảm mới và những trách nhiệm mới cho thanh niên hai nước Việt - Trung.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng.

Đối với đoàn đại biểu Việt Nam, hành trình mang lại không chỉ những trải nghiệm thực tiễn mà còn có chiều sâu về nhận thức và cảm xúc. Những “địa chỉ đỏ” từ Lan Châu đến Đôn Hoàng giúp các đại biểu hiểu thêm về lịch sử, trân trọng những giá trị cách mạng trường tồn. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu, đối thoại tạo cơ hội để thanh niên hai nước lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn - không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim.

“Tôi tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, trở thành những người kế thừa trung thành và sáng tạo của các thế hệ cha anh, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị bền chặt và viết tiếp những trang mới đầy ý nghĩa trong lịch sử quan hệ hai dân tộc”, nhà báo Thanh Bình chia sẻ.

Nhà báo Lưu Phương Hoa, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc chia sẻ, tiếp nối mạch máu đỏ không có nghĩa là sao chép lịch sử, mà là tiếp thu tinh thần không ngại gian khó, dám phấn đấu, đoàn kết và hợp tác của các thế hệ đi trước; kết hợp với nhu cầu của thời đại, biến lý tưởng cách mạng của các bậc tiền bối thành những hành động thiết thực để thanh niên đương đại lập công, dựng nghiệp.

Nhà báo Lưu Phương Hoa, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chị Phương Hoa đề xuất cần tăng cường giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước, đặc biệt là để bạn trẻ trực tiếp chạm vào những địa danh lịch sử, cùng cảm nhận, sẻ chia sẽ có sự thấu cảm sâu sắc và thêm trách nhiệm vun đắp tình hữu nghị bền chặt Việt - Trung.

“Gen đỏ” trong ngôn ngữ của thời đại mới

Theo nhà báo Trần Công Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo điện tử Tiền Phong, “gen đỏ” là những giá trị như lý tưởng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn và trách nhiệm với cộng đồng. Những giá trị ấy vẫn hiện diện như một mạch ngầm trong thế hệ trẻ hôm nay, được tiếp nối và vun đắp theo cách của thời đại mới.

Nhà báo Trần Công Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo điện tử Tiền Phong.

Là người hoạt động trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, nhà báo Trần Công Hùng đặc biệt suy nghĩ về cách đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với người trẻ trong bối cảnh thông tin có thể lan truyền với tốc độ chưa từng có.

Một câu chuyện ở một địa điểm có thể được hàng triệu người biết đến chỉ sau vài giờ. Nhưng làm thế nào để lịch sử không chỉ được lưu giữ mà thực sự sống động trong nhận thức của thế hệ trẻ? “Tôi cho rằng, chúng ta không thể chỉ kể lịch sử bằng cách của ngày hôm qua”, anh nói.

Theo nhà báo Trần Công Hùng, người trẻ cần được tiếp cận lịch sử bằng những ngôn ngữ gần gũi hơn: hình ảnh, video, nền tảng số, những câu chuyện cá nhân, trải nghiệm thực tế và những cuộc đối thoại giữa người trẻ hai nước. Bởi vậy, “Hành trình đỏ” không chỉ là hành trình trở về quá khứ, mà còn là hành trình để mỗi người nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

Nhà báo Trần Công Hùng tin rằng, thanh niên hai nước hôm nay có một sứ mệnh rất quan trọng: tiếp nối tình hữu nghị bằng những hành động của thời đại mới. Đó có thể là hợp tác trong giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, truyền thông; là những chương trình giao lưu để người trẻ hiểu nhau hơn; là những dự án chung tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng...

“Chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc theo tinh thần “16 chữ”, phương châm “4 tốt”, phương hướng “6 hơn”, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới”, nhà báo Trần Công Hùng nói.

Từ góc nhìn của người trẻ, anh Vũ Trần Tùng Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cho rằng trong thời đại mới, hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường ở lĩnh vực khoa học công nghệ.

Anh Vũ Trần Tùng Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Anh đề xuất tăng cường các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung, các mô hình ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để cùng tìm giải pháp cho biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh, quản lý đô thị; đồng thời thiết lập các liên minh nghiên cứu giữa sinh viên, nhà khoa học trẻ của các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu hai nước.

“Sự hợp tác của thanh niên hai nước nói chung, và hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến nói riêng, chính là chiếc chìa khóa vàng để chúng ta cùng nhau kiến tạo tương lai”, anh Tùng Anh chia sẻ.

Theo anh, những công nghệ mới như AI có thể trở thành cây cầu nối vững chắc, hiện đại hóa những giá trị truyền thống và gắn kết hơn nữa tình đồng chí, anh em của thế hệ trẻ hai nước.

Chị Lương Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Đồng quan điểm, chị Lương Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ và truyền thông trong việc lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Người trẻ có thể chủ động giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và những giá trị tốt đẹp của quê hương; đồng thời tìm hiểu, tôn trọng và học hỏi những giá trị văn hóa của bạn bè.

Cũng theo chị Hương, không gian mạng, theo cách nhìn này, không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn có thể trở thành không gian kết nối những người trẻ, kết nối những nền văn hóa và lan tỏa những giá trị tích cực...