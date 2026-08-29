Cái kết của Duyên Quỳnh đối đầu Nguyễn Văn Chung

TPO - Duyên Quỳnh sáng tác và thể hiện trong ca khúc mới "Việt Nam gấm vóc rạng ngời". Đây là sản phẩm được chờ đợi ở đường đua "nhạc yêu nước" tháng 9 nhưng hiệu ứng đạt được không tốt như kỳ vọng.

Việt Nam gấm vóc rạng ngời (Duyên Quỳnh), Khát vọng vinh quang (Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung), Mang hồn Việt đi muôn nơi (Lê Xuân Nghi) là những ca khúc cạnh tranh trực tiếp đường đua trong dịp Đại lễ 2/9.

So với năm ngoái, đường đua nhạc yêu nước bớt sôi động. Chưa có ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước vươn tầm thành hit để cạnh tranh sòng phẳng trên đường đua "top trending".

Năm ngoái, bộ đôi Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh tạo nên bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Viết tiếp câu chuyện hòa bình bất ngờ bùng nổ từ TikTok, sau đó lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc. Ca khúc mở đầu cho một giai đoạn nhạc yêu nước, nhạc Đỏ thống trị đường đua và tiếp nối bằng loạt bản hit như Còn gì đẹp hơn, Made in Vietnam, Lá cờ...

Duyên Quỳnh trong MV mới.

Thế đối đầu giữa Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung

"Cặp bài trùng" của nhạc Việt tách thành hai ngả ở đường đua mới nhất. Duyên Quỳnh thử sức với hai vai trò cùng lúc là sáng tác và thể hiện. Nguyễn Văn Chung tiếp tục phối hợp ca sĩ Tùng Dương, cho ra mắt ca khúc Khát vọng vinh quang.

Từ thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh tìm thấy bước ngoặt để đưa sự nghiệp sang trang. Thành tích nhạc số của nữ ca sĩ tăng gấp 2, 3 lần trong một năm qua. Mức độ tương tác trên các trang mạng xã hội của Duyên Quỳnh cũng tăng gấp nhiều lần.

Ca khúc mới của Duyên Quỳnh có sự tương đồng với Viết tiếp câu chuyện hòa bình về tinh thần âm nhạc. Vẫn là chất liệu cinematic/epic, vốn là màu nhạc phù hợp cho nhiều lứa tuổi khán giả, được ca sĩ và nhà sản xuất ưu tiên hàng đầu cho các ca khúc yêu nước. Duyên Quỳnh bứt phá bằng việc viết và thể hiện một verse rap.

Việt Nam gấm vóc rạng ngời là sản phẩm chỉn chu nhưng không đủ sự đột phá để đưa Duyên Quỳnh vượt qua cái bóng của Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ca khúc an toàn về lời, nhạc, ngay cả phần rap cũng không phải là sự đặc sắc trong ca từ mà khán giả thường biết về dòng nhạc này.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung có ca khúc thứ 3 hợp tác cùng nhau.

Với 17.000 lượt nghe/xem sau 5 ngày, MV Việt Nam gấm vóc rạng ngời cách rất xa thành tích trung bình để chen chân vào Top trending (khoảng 500.000 view thực tế, không tính quảng cáo) trên nền tảng YouTube.

Ca sĩ Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung phát hành Khát vọng vinh quang vào ngày 22/8. "Cặp bài trùng" mới của nhạc Việt viết nên Khát vọng vinh quang để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Thông điệp của ca khúc cũng phù hợp để lan tỏa tinh thần yêu nước, hướng đến Quốc khánh 2/9.

Bản gốc Khát vọng vinh quang chưa góp mặt ở Top trending của nền tảng YouTube. Đổi lại, ca khúc tạo ra hiệu ứng khá tốt trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng TikTok. Có hàng chục nghìn lượt sử dụng đoạn nhạc điệp khúc của Khát vọng vinh quang cho các nội dung sáng tạo.

Sau khi Tùng Dương diễn live Khát vọng vinh quang ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, sự lan tỏa của ca khúc ngày càng mạnh.

Lê Xuân Nghi - Á quân The Voice 2012 - trở lại với ca khúc Mang hồn Việt đi muôn nơi. Ca khúc được phối theo màu sắc pop rock trẻ trung, phát huy giọng hát nội lực của Lê Xuân Nghi. Tuy vậy, Á quân Giọng hát Việt không đầu tư truyền thông quá mạnh cho sản phẩm mới, dẫn đến sức hút của Mang hồn Việt đi muôn nơi (phiên bản sân khấu trình diễn) chưa bùng nổ.

Khó lập kỷ lục

Một năm trước, nghệ sĩ Việt nô nức ra nhạc yêu nước. DTAP tung cả album, kết hợp một loạt tên tuổi lớn để khuấy động đường đua. Từ cảm hứng của phim Mưa đỏ, 2 bản hit Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) và Nỗi đau giữa hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung, biểu diễn: Hòa Minzy) ra đời.

Đường đua nhạc Việt vào tháng 9/2025 được bao phủ hoàn toàn bởi Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Made in Vietnam, Nhà tôi có treo một lá cờ, Nỗi đau giữa hòa bình. Với riêng Viết tiếp câu chuyện hòa bình, ca khúc nổi lên từ dịp lễ 30/4/2025 nhưng giữ sức nóng đến hết năm.

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình và Nhà tôi có treo một lá cờ tạo nên cuộc đua "tứ mã" nóng bỏng ở nhạc Việt tháng 9/2025.

Hàng chục ca khúc yêu nước ra mắt vào tháng 9/2025. Thực tế là chỉ có số ít thành công.

Loạt bản hit như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nhà tôi có treo một lá cờ, cùng có điểm tựa cực tốt để tỏa sáng ở trước, trong và sau dịp lễ 2/9. Các bản nhạc được đính kèm trong các thước phim diễu binh, diễu hành, lan tỏa mạnh mẽ ở mạng xã hội.

Âm nhạc xúc động của Còn gì đẹp hơn gắn liền từng nội dung liên quan đến phim Mưa đỏ, gây sốt xuyên suốt một tháng.

Đoạn điệp khúc của Nhà tôi có treo một lá cờ được TikTok đề xuất đầu tiên cho những video sáng tạo nội dung có liên quan đến cờ đỏ sao vàng Việt Nam, những con đường phủ kín sắc đỏ và loạt tư liệu lịch sử Việt Nam được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Chỉ trong một tháng, các bản hit dễ dàng chạm mốc 10 triệu view, phần lớn là nhờ "lực đẩy" từ hiệu ứng xã hội.

Tuy nhiên năm nay, chưa có ứng cử viên nào đủ sức gây sốt và phá vỡ kỷ lục mà các ca khúc yêu nước năm trước đã có được. Ở thời điểm này, nhóm dẫn đầu Top trending trên YouTube vẫn là Phương Mỹ Chi và 2 game show Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà say hi.