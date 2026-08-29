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Giới trẻ

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Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Thái Lâm

TPO - Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

Ngày 28/8, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026.

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Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc hội thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt đã quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức hội thi.

Theo anh Quy, 32 năm là một hành trình dài và bền bỉ đối với một sân chơi trí tuệ dành cho thanh thiếu nhi. Qua thời gian, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc không ngừng đổi mới, phát triển và trở thành sân chơi khoa học, công nghệ có uy tín dành cho thanh thiếu nhi cả nước. Nhiều thí sinh từ sân chơi này đã tiếp tục trưởng thành, trở thành những kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu.

Năm 2026, hội thi thu hút gần 54.000 lượt thí sinh tranh tài trong 6 tháng. Theo anh Quy, con số này cho thấy cánh cửa Hội thi ngày càng rộng mở, tạo thêm cơ hội để học sinh có năng khiếu và đam mê công nghệ được thử sức, khẳng định năng lực.

"Điều quan trọng là làm sao để học sinh ở mọi vùng miền, trong những điều kiện khác nhau đều có cơ hội tiếp cận, thử sức và thể hiện năng lực. Tài năng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trách nhiệm của chúng ta là không để một tài năng nào bị bỏ lại chỉ vì thiếu cơ hội", anh Quy nhấn mạnh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn TPHCM, giải Nhì cho đoàn Hà Nội và giải Ba cho đoàn Gia Lai. Ở các bảng thi, Ban Tổ chức trao tổng cộng 184 giải, gồm 9 giải Nhất, 28 giải Nhì, 56 giải Ba và 91 giải Khuyến khích cho các thí sinh, đội thi có thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

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Anh Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen cho giải Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn hội thi.
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Trao giải Nhất cho các thí sinh.
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Trao giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh.
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Trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải.
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Trao cờ đơn vị đăng cai Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 33 cho Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 diễn ra tại Lâm Đồng trong 3 ngày, từ 26 đến 28/8. Hội thi có các bảng thi gồm kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT; sản phẩm sáng tạo và các bảng toán tư duy, tư duy thuật toán. Trong đó, bảng A dành cho học sinh tiểu học; C1 dành cho học sinh THPT khối chuyên theo đội; C2 dành cho học sinh THPT không chuyên; D1 là bảng thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh tiểu học.

Thái Lâm
#Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 #Trung ương Đoàn #184 giải thưởng #Tỉnh Đoàn Lâm Đồng #hội thi #anh Nguyễn Kim Quy

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