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Dòng xe nối nhau rời TPHCM, CSGT chỉ dẫn lộ trình tránh ùn tắc ở cao tốc cửa ngõ phía Đông

Nguyễn Tiến

TPO - Chiều 28/8, hàng nghìn ô tô rời TPHCM về quê, du lịch khiến cao tốc Long Thành - Dầu Giây ùn ứ, CSGT phải phân luồng, hạn chế xe vào.

Chiều 28/8, hàng nghìn người dân rời TPHCM về quê, đi du lịch trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 khiến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường cửa ngõ phía Đông rơi vào tình trạng ùn ứ.

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Đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao An Phú. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Ghi nhận của phóng viên khoảng 18 giờ, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn TPHCM, dòng ô tô nối dài, di chuyển chậm. Có thời điểm, các phương tiện phải nhích từng chút do lượng xe tăng đột biến.

Áp lực giao thông dồn về các nút giao, đặc biệt khu vực vòng xoay Phú Hữu (phường Long Trường), nơi kết nối nhiều tuyến đường với cao tốc.

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CSGT Đội Cát Lái điều tiết phương tiện tại khu vực vòng xoay Phú Hữu nhằm giảm áp lực lên cao tốc.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Tại đây, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức điều tiết phương tiện theo từng đợt. Khi lượng xe trên cao tốc tăng cao, lực lượng chức năng tạm thời hạn chế phương tiện từ vòng xoay Phú Hữu vào cao tốc.

Khi áp lực trên tuyến chính giảm, lối vào được mở trở lại để các phương tiện tiếp tục lưu thông. Việc đóng, mở luân phiên nhằm hạn chế tình trạng xe dồn cùng lúc lên cao tốc, tránh ùn tắc kéo dài.

Anh Văn Điền (Phường Long Trường) cho biết, anh định đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để rút ngắn thời gian nhưng khi đến khu vực vòng xoay Phú Hữu thì thấy lối vào cao tốc đang được lực lượng chức năng tạm thời đóng.

"Thấy lối vào cao tốc đóng, tôi đành chọn lộ trình khác. Hôm nay nhiều người về quê, nếu cứ chờ thì không biết mất bao lâu", anh Điền nói.

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CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.
Ảnh: Nguyễn Tiến

Không chỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ phía Đông như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Xa lộ Hà Nội... cũng chịu áp lực lớn khi lượng phương tiện tăng mạnh.

Đây là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhu cầu về quê và đi du lịch của người dân tăng cao.

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Dòng xe đông đúc trên đường Võ Chí Công, cửa ngõ phía Đông TPHCM trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo kế hoạch, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong những ngày này, lưu lượng phương tiện trên các tuyến kết nối TPHCM với Đồng Nai và các địa phương lân cận được dự báo tiếp tục tăng.

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo, khi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây quá tải, người dân không nên tiếp tục dồn xe về khu vực vòng xoay Phú Hữu mà chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Theo hướng dẫn, người dân có thể lựa chọn một trong các hướng:

Từ cầu Sài Gòn đi Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Đỗ Mười - cầu Đồng Nai.

Từ cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công - vòng xoay Phú Hữu - Võ Chí Công - vòng xoay Liên Phường - đường D1 - Khu công nghệ cao - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - cầu Đồng Nai.

Từ hầm sông Sài Gòn đi Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Đỗ Mười - cầu Đồng Nai.

Lực lượng CSGT TPHCM được bố trí tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng và xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian người dân rời thành phố.

CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, chuyển làn đột ngột và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Nguyễn Tiến
#giao thông #TPHCM #ùn tắc #CSGT #cao tốc #phân luồng #quốc khánh

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