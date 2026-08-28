Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư hơn 397 nghìn tỷ đồng

Chiều 28/8, Hà Nội tổ chức Lễ khởi công và khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2026. Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Hà Nội khánh thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, có tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng.

17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác, phát huy giá trị không gian Hồ Tây. Đây đều là những công trình có quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô.

Lãnh đạo Thành phố trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai các dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tổng thể 17 công trình, dự án hôm nay có thể thấy khá rõ hai nhóm công việc thành phố đang tập trung thực hiện: một mặt, giải quyết những vấn đề hạ tầng đang đặt ra trước mắt; mặt khác, chuẩn bị thêm năng lực và không gian phát triển cho Hà Nội trong những năm tới.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

11 công trình được hoàn thành lần này đều hướng vào những nhu cầu rất cụ thể của đô thị: giao thông thuận lợi hơn, khả năng tiêu thoát nước tốt hơn, từng bước giảm những bất cập của hệ thống hạ tầng hiện hữu. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại; tổ chức quản lý, vận hành đồng bộ, an toàn; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để nguồn lực đã đầu tư phát huy đầy đủ giá trị.

Nếu 11 công trình hoàn thành tập trung nhiều hơn vào những vấn đề hạ tầng hiện hữu, thì 6 dự án khởi công mới, với tổng mức đầu tư khoảng 383,6 nghìn tỷ đồng, hướng tới việc chuẩn bị những điều kiện phát triển dài hạn hơn cho Hà Nội.

Có thể nhìn 6 dự án này trên ba hướng chính: hoàn thiện mạng lưới giao thông; chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu; và phát triển những không gian đô thị mới.

Đối với Hồ Tây, ông Thắng khẳng định quan điểm đây là một không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa của Thủ đô. Vì vậy, việc đầu tư khu vực Hồ Tây phải được tiếp cận trên tổng thể, không đơn thuần là chỉnh trang một tuyến đường hay xây dựng thêm một số công trình.

Mục tiêu cần hướng tới là nâng cao chất lượng không gian ven hồ, cải thiện hạ tầng và không gian công cộng, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy tốt hơn những giá trị riêng có của Hồ Tây để người dân và du khách có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng tốt hơn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị, đối với 11 công trình đã hoàn thành, phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế; với 6 dự án mới khởi công, phải làm kỹ ngay từ đầu. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, nhiều dự án có thời gian thực hiện dài và tác động trực tiếp tới cấu trúc giao thông, đô thị của Hà Nội. Vì vậy, các vấn đề về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực và sự kết nối với hạ tầng chung phải được xử lý đồng bộ.

Lãnh đạo Hà Nội khẳng định, UBND thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, trực tiếp xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề liên ngành.