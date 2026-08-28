Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư hơn 397 nghìn tỷ đồng

Chiều 28/8, Hà Nội tổ chức Lễ khởi công và khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2026. Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.
17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác, phát huy giá trị không gian Hồ Tây. Đây đều là những công trình có quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tổng thể 17 công trình, dự án hôm nay có thể thấy khá rõ hai nhóm công việc thành phố đang tập trung thực hiện: một mặt, giải quyết những vấn đề hạ tầng đang đặt ra trước mắt; mặt khác, chuẩn bị thêm năng lực và không gian phát triển cho Hà Nội trong những năm tới.
11 công trình được hoàn thành lần này đều hướng vào những nhu cầu rất cụ thể của đô thị: giao thông thuận lợi hơn, khả năng tiêu thoát nước tốt hơn, từng bước giảm những bất cập của hệ thống hạ tầng hiện hữu. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại; tổ chức quản lý, vận hành đồng bộ, an toàn; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để nguồn lực đã đầu tư phát huy đầy đủ giá trị.
Nếu 11 công trình hoàn thành tập trung nhiều hơn vào những vấn đề hạ tầng hiện hữu, thì 6 dự án khởi công mới, với tổng mức đầu tư khoảng 383,6 nghìn tỷ đồng, hướng tới việc chuẩn bị những điều kiện phát triển dài hạn hơn cho Hà Nội.
Có thể nhìn 6 dự án này trên ba hướng chính: hoàn thiện mạng lưới giao thông; chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu; và phát triển những không gian đô thị mới.
Đối với Hồ Tây, ông Thắng khẳng định quan điểm đây là một không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa của Thủ đô. Vì vậy, việc đầu tư khu vực Hồ Tây phải được tiếp cận trên tổng thể, không đơn thuần là chỉnh trang một tuyến đường hay xây dựng thêm một số công trình.
Mục tiêu cần hướng tới là nâng cao chất lượng không gian ven hồ, cải thiện hạ tầng và không gian công cộng, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy tốt hơn những giá trị riêng có của Hồ Tây để người dân và du khách có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng tốt hơn.
Lãnh đạo thành phố đề nghị, đối với 11 công trình đã hoàn thành, phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế; với 6 dự án mới khởi công, phải làm kỹ ngay từ đầu. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, nhiều dự án có thời gian thực hiện dài và tác động trực tiếp tới cấu trúc giao thông, đô thị của Hà Nội. Vì vậy, các vấn đề về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực và sự kết nối với hạ tầng chung phải được xử lý đồng bộ.
Lãnh đạo Hà Nội khẳng định, UBND thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, trực tiếp xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề liên ngành.
11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tổng mức đầu tư: 7.211 tỷ đồng; Hồ điều hòa Phú Đô: 1.167 tỷ đồng; Cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch: 921 tỷ đồng; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1: 854 tỷ đồng; Hồ điều hòa Thụy Phương 2: 717 tỷ đồng; Cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở: 681 tỷ đồng; Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2): 602 tỷ đồng; Lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước: 446 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập (tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm): 358 tỷ đồng; Cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long: 214 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2: 199 tỷ đồng.
6 dự án, công trình khởi công gồm: Đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổng mức đầu tư: 5.610 tỷ đồng; Tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn: 27.752 tỷ đồng; Cải dịch đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi: 12.419 tỷ đồng; Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: 185.758 tỷ đồng; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng: 111.137 tỷ đồng; Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT: 30.151 tỷ đồng.