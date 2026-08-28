Người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ

TPO - Chiều 28/8, lượng phương tiện rời TPHCM bắt đầu tăng nhanh trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Tại một số tuyến cửa ngõ phía Tây và phía Đông, ôtô, xe khách, xe tải nối đuôi nhau, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.