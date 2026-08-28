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Xã hội

Người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ

Hữu Huy - Nguyễn Tiến

TPO - Chiều 28/8, lượng phương tiện rời TPHCM bắt đầu tăng nhanh trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Tại một số tuyến cửa ngõ phía Tây và phía Đông, ôtô, xe khách, xe tải nối đuôi nhau, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.

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Dòng phương tiện bắt đầu đông lên tại cửa ngõ phía Tây TPHCM chiều 28/8, khi người dân rời thành phố về quê nghỉ lễ.
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Xe khách, ô tô và xe tải nối đuôi nhau trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), hướng từ trung tâm TPHCM đi các tỉnh, thành miền Tây.
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Dòng xe qua khu vực cầu Bình Điền bắt đầu tăng nhanh vào cuối giờ chiều.
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Lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm chiều khiến nhiều thời điểm các dòng xe phải nối dài trên tuyến cửa ngõ phía Tây.
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Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời TPHCM về quê nghỉ lễ.
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Đến cuối giờ chiều 28/8, lưu lượng phương tiện trên đường Lê Khả Phiêu (cửa ngõ phía Tây TPHCM) tiếp tục đông đúc.
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Ở cửa ngõ phía Đông, dòng xe từ đường Mai Chí Thọ hướng về nút giao An Phú tăng nhanh vào cuối giờ chiều. Ảnh: CTV.
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Ô tô xếp hàng trên đường Mai Chí Thọ, di chuyển chậm theo hướng về nút giao An Phú.
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Trái với một số tuyến lân cận, khu vực nút giao An Phú thông thoáng trong thời điểm ghi nhận.
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Khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành (hướng từ nút giao An Phú đi Vành đai 2) cũng tương đối thoáng vào cuối giờ cao điểm chiều 28/8.
Hữu Huy - Nguyễn Tiến
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