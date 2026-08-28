Người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ

TPO - Chiều 28/8, lượng phương tiện rời TPHCM bắt đầu tăng nhanh trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Tại một số tuyến cửa ngõ phía Tây và phía Đông, ôtô, xe khách, xe tải nối đuôi nhau, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.
Ô tô xếp hàng trên đường Mai Chí Thọ, di chuyển chậm theo hướng về nút giao An Phú.
Trái với một số tuyến lân cận, khu vực nút giao An Phú thông thoáng trong thời điểm ghi nhận.
Khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành (hướng từ nút giao An Phú đi Vành đai 2) cũng tương đối thoáng vào cuối giờ cao điểm chiều 28/8.