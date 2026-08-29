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Xã hội

Nghệ An:

Dùng thuyền vượt lũ, đưa chuyển người và hàng hóa ra vào vùng cô lập

Ngọc Tú

TPO - Cầu Trung Thắng bị lũ cuốn khiến cả nghìn hộ dân bị chia cắt, lực lượng quân sự, công an xã Yên Hòa (Nghệ An) đã dùng thuyền vận chuyển người, nhu yếu phẩm qua sông, kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.

Ngày 29/8, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà (Nghệ An ) cho biết, từ khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng phải túc trực 2 bên bờ sông từ sáng đến tối mỗi ngày để hỗ trợ nhân dân qua lại.

Ngày 29/8, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà (Nghệ An﻿) cho biết, từ khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng phải túc trực 2 bên bờ sông từ sáng đến tối mỗi ngày để hỗ trợ nhân dân qua lại.

&quot;Đợt lũ năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu Trung Thắng bằng bê tông kiên cố. Xã sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Vừa mới đưa vào sử dụng được mấy tháng chưa kịp quyết toán cho đơn vị thi công thì cầu tiếp tục bị lũ cuốn trôi hôm 20/8 vừa rồi. Ngoài cây cầu này, tràn Văng Ống cũng bị lũ làm hư hỏng. Cả 2 điểm cộng lại khiến 3 bản với gần 1.400 người dân bị chia cắt&quot;, Chủ tịch xã Yên Hoà nói.

"Đợt lũ năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu Trung Thắng bằng bê tông kiên cố. Xã sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Vừa mới đưa vào sử dụng được mấy tháng chưa kịp quyết toán cho đơn vị thi công thì cầu tiếp tục bị lũ cuốn﻿ trôi hôm 20/8 vừa rồi. Ngoài cây cầu này, tràn Văng Ống cũng bị lũ làm hư hỏng. Cả 2 điểm cộng lại khiến 3 bản với gần 1.400 người dân bị chia cắt", Chủ tịch xã Yên Hoà nói.

Sau khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa phối hợp với Công an xã và các lực lượng tại địa phương tổ chức vận chuyển người dân, nhu yếu phẩm qua sông bằng thuyền, góp phần duy trì việc đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị cô lập .

Sau khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa phối hợp với Công an xã và các lực lượng tại địa phương tổ chức vận chuyển người dân, nhu yếu phẩm qua sông bằng thuyền, góp phần duy trì việc đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị cô lập﻿.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, túc trực hai bên bờ sông từ sáng sớm đến hơn 22h đêm mỗi ngày.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, túc trực hai bên bờ sông từ sáng sớm đến hơn 22h đêm mỗi ngày.

Những chuyến thuyền ngược xuôi chở người dân ra, vào bản. Do nước chảy xiết, đơn vị chức năng phải dùng dây nối 2 bên bờ sông để níu thuyền cho an toàn.

Những chuyến thuyền ngược xuôi chở người dân ra, vào bản. Do nước chảy xiết, đơn vị chức năng phải dùng dây nối 2 bên bờ sông để níu thuyền cho an toàn.

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Không chỉ hỗ trợ vận chuyển người, Ban CHQS xã Yên Hòa phối hợp với Ban Quản lý bản Yên Thắng tổ chức vận chuyển hàng hóa và phương tiện cho người dân tại khu vực cầu Trung Thắng. Hàng trăm kg hàng hoá, hàng chục lượt xe máy được các tổ vận chuyển qua lại sông an toàn.
Hơn 23h khuya ngày 25/8, một người dân bị đau ốm cần được đưa đến cơ sở y tế, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Yên Hòa nhanh chóng huy động phương tiện, tổ chức đưa người bệnh vượt qua dòng nước.

Hơn 23h khuya ngày 25/8, một người dân bị đau ốm cần được đưa đến cơ sở y tế, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Yên Hòa nhanh chóng huy động phương tiện, tổ chức đưa người bệnh vượt qua dòng nước.

Dù trời tối, nước chảy xiết và điều kiện di chuyển khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn khẩn trương, cẩn trọng đưa bệnh nhân qua sông an toàn để tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.

Dù trời tối, nước chảy xiết và điều kiện di chuyển khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn khẩn trương, cẩn trọng đưa bệnh nhân qua sông an toàn để tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.

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"Mực nước mấy hôm nay có rút hơn so với những ngày trước nhưng người dân không thể tự ý qua sông, nguy hiểm. Các tổ công tác vẫn phải túc trực, dùng thuyền để hỗ trợ. Bất kể sáng sớm hay đêm muộn, người dân cần cấp bách sẽ được hỗ trợ qua sông", Chủ tịch xã Yên Hoà nói.
Những chuyến thuyền nối đôi bờ trong mùa lũ không chỉ giúp người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ, hỗ trợ Nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Những chuyến thuyền nối đôi bờ trong mùa lũ không chỉ giúp người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ, hỗ trợ Nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Ngọc Tú
#Nghệ An #mưa lũ #chia cắt #chèo thuyền hỗ trợ người dân #chèo thuyền chở người dân qua sông #chèo thuyền vượt lũ giúp dân

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