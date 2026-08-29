Dùng thuyền vượt lũ, đưa chuyển người và hàng hóa ra vào vùng cô lập

TPO - Cầu Trung Thắng bị lũ cuốn khiến cả nghìn hộ dân bị chia cắt, lực lượng quân sự, công an xã Yên Hòa (Nghệ An) đã dùng thuyền vận chuyển người, nhu yếu phẩm qua sông, kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ vận chuyển người, Ban CHQS xã Yên Hòa phối hợp với Ban Quản lý bản Yên Thắng tổ chức vận chuyển hàng hóa và phương tiện cho người dân tại khu vực cầu Trung Thắng. Hàng trăm kg hàng hoá, hàng chục lượt xe máy được các tổ vận chuyển qua lại sông an toàn.
"Mực nước mấy hôm nay có rút hơn so với những ngày trước nhưng người dân không thể tự ý qua sông, nguy hiểm. Các tổ công tác vẫn phải túc trực, dùng thuyền để hỗ trợ. Bất kể sáng sớm hay đêm muộn, người dân cần cấp bách sẽ được hỗ trợ qua sông", Chủ tịch xã Yên Hoà nói.