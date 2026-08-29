Dùng thuyền vượt lũ, đưa chuyển người và hàng hóa ra vào vùng cô lập

"Đợt lũ năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu Trung Thắng bằng bê tông kiên cố. Xã sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Vừa mới đưa vào sử dụng được mấy tháng chưa kịp quyết toán cho đơn vị thi công thì cầu tiếp tục bị lũ cuốn﻿ trôi hôm 20/8 vừa rồi. Ngoài cây cầu này, tràn Văng Ống cũng bị lũ làm hư hỏng. Cả 2 điểm cộng lại khiến 3 bản với gần 1.400 người dân bị chia cắt", Chủ tịch xã Yên Hoà nói.