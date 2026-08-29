Gia Lai quy rõ trách nhiệm chủ tịch xã, phường nếu để cháy rừng

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường phòng cháy, chữa cháy. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan, lơ là.

Ngày 29/8, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã có yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino.

Một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới đây. Ảnh: Trương Định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện thời tiết đang diễn biến gay gắt, hanh khô, phức tạp. Tại 82 địa phương của tỉnh có nhiệt độ duy trì ở mức cao. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu kích hoạt ngay phương án “4 tại chỗ” ở mức cao nhất; chủ động rà soát, bổ sung phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn do ảnh hưởng của El Nino.

Bên cạnh đó, phân công lực lượng trực chỉ huy, trực tuần tra PCCCR 24/24h trong thời điểm nắng nóng (kể cả ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9). Đồng thời, tăng cường tần suất tuần tra tại các vùng trọng điểm, thiết lập ngay các chốt kiểm soát tại cửa rừng.

Cấm triệt để người không có nhiệm vụ vào rừng và các hành vi dùng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng khi cấp dự báo từ cấp IV - V.

"Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR", chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan, lơ là để xảy ra cháy rừng.

Khu vực rừng trên núi Vũng Chua xảy ra cháy hôm 27/8. Ảnh: Đặng Hải

Như Tiền Phong đưa tin, những ngày qua, tại tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Cụ thể, ngày 23/8, tại khu vực rừng keo ở đèo Cây Cốc (thôn An Chiểu, xã Hoài Ân) xảy ra cháy rừng. Vào ngày 21/8, một vụ cháy rừng cũng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi (thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn). Mới đây, hơn 500 người tham gia chữa cháy trên núi Vũng Chua phường Quy Nhơn Nam.