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Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - UBKT Tỉnh uỷ Đắk Lắk cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì buông lỏng quản lý dự án Bệnh viện Tây Nguyên, để nhiều cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành kết luận một số nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 11.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh uỷ quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2019). Lý do, Đảng ủy Sở Y tế thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; một số đảng viên, cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu vi phạm quy định của Đảng, pháp luật, bị khai trừ khỏi Đảng.

Chưa hết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Sở Y tế còn thiếu kiểm tra, đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ này và cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo khắc phục triệt để các khuyết điểm, tồn tại.

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Quang cảnh kỳ họp thứ 11 của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Trần Anh Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ô Loan, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) và Nguyễn Tấn Vương, đảng viên Chi bộ thôn Chí Đức, thuộc Đảng bộ xã Tuy An Bắc, nguyên nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ).

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy xác định hai trường hợp trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Vi phạm của ông Trần Anh Đạt và Nguyễn Tấn Vương đến mức phải kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk không ban hành quyết định kỷ luật.

Kỳ họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phạm Ngọc Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (cũ).

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định ông Thanh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật.

Kỳ họp cũng xem xét kết quả kiểm tra tại Đảng bộ các xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và kê khai tài sản, thu nhập. UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên còn một số tồn tại, hạn chế. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện.

Huỳnh Thủy
#Đảng ủy Sở Y tế #Bệnh viện Tây Nguyên #Đắk Lắk #kỷ luật #sai phạm #quản lý dự án

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