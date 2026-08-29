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Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, đường về Vũng Tàu vắng lạ thường

Văn Quân

TPO - Nhiều tuyến đường về trung tâm phố biển Vũng Tàu thông thoáng, không còn tình trạng kẹt xe như dịp lễ này mọi năm.

Ghi nhận lối ra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng về các phố biển TPHCM sáng 29/8.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tuyến đường huyết mạch dẫn về trung tâm phố biển Vũng Tàu bất ngờ vắng vẻ, thông thoáng, trái ngược với cảnh đông đúc thường thấy vào các dịp nghỉ lễ những năm trước.

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Lối ra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng về phố biển lúc 8h sáng 29/8

Ghi nhận trên các tuyến đường 2 Tháng 9, 30 Tháng 4 và 3 Tháng 2, lượng phương tiện lưu thông khá thưa thớt. Xe cộ di chuyển thuận lợi, tốc độ ổn định, gần như không xảy ra tình trạng ùn ứ hay quá tải.

Trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phương tiện cũng lưu thông ổn định, các dòng xe di chuyển liên tục, chưa ghi nhận tình trạng quá tải tại các tuyến dẫn vào thành phố biển.

Khác với những năm trước, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày. Nhiều gia đình lựa chọn đi xa hoặc phân bổ lịch trình sang các địa phương khác thay vì tập trung về địa điểm gần trong ngày đầu kỳ nghỉ.

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Cửa ngõ vào phố biển Vũng Tàu thông thoáng

Chị Nguyễn Thị Ý Nhi, ngụ phường Tam Thắng, cho biết gia đình chị năm nay chọn điểm nghỉ lễ khám phá Tây Nguyên, dự kiến đến Lâm Đồng, Đắk Lắk.

“Do kỳ nghỉ kéo dài nên gia đình tôi muốn tranh thủ đi xa, thay đổi không khí và khám phá những địa phương mới”, chị Nhi chia sẻ.

Việc du khách phân bổ lịch trình đến nhiều địa phương khác nhau có thể là một trong những nguyên nhân khiến lượng phương tiện đổ về Vũng Tàu trong ngày đầu kỳ nghỉ năm nay không tăng đột biến.

Văn Quân
#Vũng Tàu #2/9 #Nghỉ lễ #Quốc khánh #Chào mừng Quốc khánh 2/9:

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