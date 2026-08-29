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Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

Luân Dũng

TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất để sớm ổn định lại đời sống và sinh hoạt của nhân dân sau thiên tai.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận cho được những hộ dân còn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở để hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là gia đình có người bị tử vong, sập đổ nhà cửa; cứu chữa người bị thương.

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Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị cô lập do mưa lũ. (Ảnh: VGP)

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa; bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, tuyệt đối không để người dân đói, khát, không có chỗ ở.

Đồng thời cần khắc phục ngay cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 1/9 để kịp khai giảng năm học mới, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại và công tác cứu trợ; khôi phục cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân…

Các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ; có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai khắc phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Luân Dũng
#bão số 4 #mưa lũ #khắc phục hậu quả #an toàn giao thông #giáo dục #điện lực #hỗ trợ nhân dân

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