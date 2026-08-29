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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump công bố bước đi chưa từng có nhằm vào 65 tỷ thùng dầu của Venezuela

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo bước đi chưa từng có của Mỹ, nhằm giành quyền kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

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Các tàu chở dầu neo đậu gần bến cảng Jose thuộc công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA để chờ bốc và dỡ hàng, ngày 9/8/2026. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump khẳng định các công ty Mỹ có thể vực dậy ngành năng lượng đang suy yếu của quốc gia thành viên OPEC này, đồng thời cung cấp thêm nguồn dầu thô mới giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cung cấp rất ít chi tiết về thỏa thuận, chỉ cho biết Mỹ đã giành được quyền kiểm soát phần lớn trong trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, thông qua quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân.

“Theo chỉ đạo của tôi, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, phối hợp chặt chẽ với Quyền Tổng thống đáng kính của Venezuela Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân, đã đảm bảo quyền kiểm soát đa số của Mỹ đối với hơn 65 TỶ THÙNG dầu thuộc trữ lượng đã được xác thực tại Venezuela, mà không tốn bất kỳ khoản chi phí nào của người nộp thuế Mỹ”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social ngày 28/8.

Thông báo này được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ và Venezuela về thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ tiếp cận lâu dài một nhóm mỏ dầu của Venezuela, đồng thời đảm bảo nguồn dầu thô khai thác lên sẽ được cung cấp cho Mỹ.

Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết mô hình cho thuê đang được xem xét. Theo đó các mỏ dầu có thể được đấu giá để các hãng Mỹ tham gia.

Tuy nhiên, thỏa thuận này có thể đối mặt với những thách thức về pháp lý và hiến pháp tại Venezuela, nơi nhà nước vẫn giữ quyền kiểm soát các hoạt động cốt lõi của ngành dầu khí.

Thỏa thuận này sẽ đánh dấu việc Mỹ mở rộng mạnh mẽ vai trò trong ngành dầu mỏ Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực khôi phục sản lượng suy giảm của quốc gia này và tạo thêm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng hiện chỉ khai thác khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng. Nguyên nhân là do nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt.

Thông báo của ông Trump cung cấp rất ít thông tin về cấu trúc của thỏa thuận, các mỏ dầu hoặc công ty liên quan, cũng như cách Mỹ sẽ thực hiện quyền kiểm soát đa số trữ lượng này.

Kể từ khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1, Washington tìm cách đảm bảo dầu thô Venezuela được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ, đồng thời thúc đẩy đầu tư của các công ty Mỹ vào ngành dầu khí của quốc gia này.

Chính quyền Tổng thống Trump đang chịu áp lực trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Tình hình này có thể được cải thiện nhờ nguồn cung dầu rẻ hơn và sản lượng khai thác tăng lên. Mỹ cũng đang tìm kiếm các giải pháp để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, bao gồm khả năng thực hiện thỏa thuận hoán đổi dầu thô với các nhà sản xuất Mỹ.

Bình Giang
Theo Reuters
#Venezuela #Dầu mỏ #Tổng thống Trump #Nhiên liệu #Bầu cử giữa kỳ Mỹ

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