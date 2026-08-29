Điều khiến HIEUTHUHAI và dàn sao hạng A không thể rời khỏi đế chế DatVietVAC

TPO - Danh tiếng mang lại cho nghệ sĩ nhiều quyền lựa chọn hơn, kể cả tự xây dựng đội ngũ riêng. Nhưng khi sản xuất, phân phối, IP, thương mại và live entertainment được kết nối trong cùng một hệ thống, sự “từ bỏ” nếu có không còn đơn thuần là tỷ lệ chia sẻ doanh thu. Điều phải cân nhắc là tốc độ phát triển và những cơ hội có thể bỏ lỡ nếu rời khỏi một guồng máy đã vận hành.

Trong ngành giải trí, nghệ sĩ là nguồn lực đặc biệt. Họ có thể tạo ra doanh thu từ quảng cáo, biểu diễn, âm nhạc, concert và hàng hóa, nhưng không xuất hiện như tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán. Khi hợp đồng hết hạn, một ngôi sao có quyền lựa chọn công ty khác hoặc xây dựng bộ máy riêng.

Nghịch lý là rủi ro này càng lớn khi nghệ sĩ càng thành công. Danh tiếng tăng đồng nghĩa sức mạnh thương lượng và số lượng lựa chọn cũng tăng theo.

Theo báo cáo phân tích của Vietcap và hồ sơ công bố của DatVietVAC, hợp đồng quản lý, khai thác thương mại nghệ sĩ thường có thời hạn 3-5 năm. Khoảng thời gian này tạo ra sự ổn định pháp lý, nhưng chưa giải quyết được bài toán dài hạn. Điều gì khiến một nghệ sĩ vẫn lựa chọn ở lại sau khi đã đủ lớn để có thể bước ra ngoài?

Rời đi không mất danh tiếng, nhưng phải tái tạo guồng máy phía sau

Một nghệ sĩ rời công ty vẫn giữ tên tuổi, năng lực sáng tạo và cộng đồng người hâm mộ. Sẽ không chính xác nếu cho rằng nghệ sĩ phải gây dựng lại toàn bộ sự nghiệp từ đầu. Điều cần tái tạo là hệ thống đứng phía sau sự nghiệp.

DatVietVAC đang vận hành đồng thời nhiều mắt xích từ sản xuất nội dung, IP giải trí, hệ thống phân phối, quản lý thương mại, quan hệ nhãn hàng đến tổ chức concert. Một nghệ sĩ đứng ngoài hoàn toàn có thể mua từng dịch vụ từ các đối tác khác nhau. Khác biệt nằm ở thời gian và nguồn lực cần thiết để tìm kiếm, đàm phán và kết nối những mắt xích này thành một guồng máy có hiệu quả tương đương.

Giá trị của hệ thống vì thế không chỉ nằm ở việc sở hữu bao nhiêu năng lực, mà ở khả năng vận hành chúng liên tục. Một chương trình có thể mở rộng độ nhận biết, nội dung số duy trì sự chú ý, âm nhạc và concert chuyển sự chú ý thành fandom, bộ máy thương mại tiếp tục chuyển sức hút đó thành hợp đồng thương hiệu, biểu diễn và những nguồn thu khác.

Điểm khó sao chép không hẳn nằm ở từng mắt xích riêng lẻ, mà ở tốc độ đưa nghệ sĩ đi qua toàn bộ chuỗi giá trị đó.

Ở concert cá nhân đầu tiên, HIEUTHUHAI có thể tập trung phần lớn nguồn lực cho nghệ thuật và trải nghiệm khán giả, trong khi DatVietVAC đảm nhiệm hạ tầng sản xuất, vận hành, thương mại và phân phối phía sau.

Theo báo cáo doanh nghiệp của Vietcap, khoảng 140 nhân sự nội dung giúp DatVietVAC triển khai 8-12 chương trình mỗi năm. Hệ thống kênh số của công ty có khoảng 270 triệu lượt theo dõi cộng gộp và tạo ra 67 tỷ lượt xem trong năm 2025. Trong giai đoạn 2022-2025, doanh nghiệp tổ chức 13 concert với khoảng 318.000 vé được bán.

Những con số này không tự động bảo đảm một nghệ sĩ sẽ thành công hay tiếp tục ở lại. Điều chúng phản ánh là mức độ sẵn có của hạ tầng. Khi cơ hội xuất hiện, nghệ sĩ không nhất thiết phải bắt đầu lại từ việc tìm đơn vị sản xuất, hệ thống phân phối, đối tác thương mại hay bộ máy tổ chức biểu diễn.

Và trong ngành giải trí, thời gian đôi khi chính là tài sản đắt giá nhất.

Tốc độ và xác suất thành công trở thành một lợi thế kinh tế

Thị hiếu khán giả thay đổi nhanh, vòng đời chú ý ngày càng ngắn. Một nghệ sĩ có thể tự xây dựng đội ngũ sản xuất, thương mại và phân phối, điều khó tái tạo hơn là khả năng đưa một cơ hội từ ý tưởng ra thị trường đúng thời điểm sức hút đang ở mức cao.

Do vậy, việc mất một hoặc hai năm để tái cấu trúc đội ngũ, tìm đối tác sản xuất và xây dựng lại quan hệ thương mại có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất của việc nổi tiếng.

Số lượng nghệ sĩ trẻ “vụt sáng” sau khi tham gia chương trình của DatVietVAC là không hề nhỏ.

Giá trị của hệ sinh thái nằm ở tốc độ chuyển sự chú ý thành fandom, fandom thành giá trị thương mại và giá trị thương mại thành những nguồn thu có thể mở rộng trên nhiều lớp.

Trường hợp HIEUTHUHAI thể hiện khá rõ giá trị này. Trong hơn 5 năm, HIEUTHUHAI vừa phát triển năng lực, thương hiệu cá nhân, vừa liên tục được đặt vào các điểm chạm lớn của hệ sinh thái - từ nội dung truyền hình, âm nhạc, thương hiệu đến những sự kiện trực tiếp. Concert cá nhân là bước mở rộng mới nhất của chuỗi khai thác đó.

Mắt nhắm mắt mở đánh dấu bước phát triển mới của HIEUTHUHAI. Đây là concert cá nhân đầu tiên của nam nghệ sĩ với hệ thống sản xuất và vận hành phía sau do DatVietVAC đảm nhiệm. Sau khi bán hết vé đêm thứ hai, chương trình tiếp tục có kế hoạch cho đêm diễn thứ ba. Tại sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư của DatVietVAC, HIEUTHUHAI cho rằng vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu không hợp tác với công ty, khác biệt nằm ở tốc độ phát triển.

“Nhờ DatVietVAC và những cơ hội công ty trao cho, chặng đường phát triển của tôi nhanh hơn rất nhiều. Tôi có cảm giác mình không hề đơn độc và lẻ loi trên hành trình này”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Phát biểu của HIEUTHUHAI cho thấy khía cạnh đáng chú ý trong quan hệ giữa talent và công ty chủ quản. Lợi thế giữ chân không nhất thiết đến từ việc khiến nghệ sĩ khó rời đi, mà từ việc phương án ở lại tiếp tục tạo ra đủ nhiều giá trị.

Khả năng thương mại hóa, quyết định giá trị của hệ thống

Tốc độ phát triển của nghệ sĩ chỉ có ý nghĩa khi được chuyển thành doanh thu và lợi nhuận. Năm 2025, hoạt động quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ mang về cho DatVietVAC 559,2 tỷ đồng doanh thu, tăng 76,6% so với năm trước.

Sang nửa đầu năm 2026, doanh thu mảng này đạt 311 tỷ đồng, tăng 44%, lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, tăng 55%, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét. Việc lợi nhuận gộp tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy hiệu quả kinh tế của mảng quản lý & khai thác thương mại nghệ sĩ ít nhất đang có dấu hiệu cải thiện trong kỳ.

Quy mô nghệ sĩ được quản lý và khai thác thương mại tăng từ 94 người cuối năm 2025 lên 114 người vào cuối tháng 6/2026. Doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng danh mục cho thấy kết quả không chỉ đến từ việc bổ sung thêm nghệ sĩ. Khả năng khai thác giá trị trên mỗi hợp đồng và cơ cấu nghệ sĩ cũng đang thay đổi.

Cơ chế chia sẻ doanh thu giúp quyền lợi của hai bên có xu hướng đồng pha.

Với nghệ sĩ đã thành danh, bài toán kinh tế không nằm ở tỷ lệ doanh thu phải chia sẻ với công ty quản lý. Câu hỏi quan trọng hơn là hệ thống đó có thể giúp mở rộng tổng giá trị thương mại nhanh đến đâu.

Ngược lại, cơ chế chia sẻ doanh tạo điểm giao về lợi ích. Công ty chỉ có thể tăng doanh thu bền vững nếu giá trị thương mại của talent tiếp tục tăng, nghệ sĩ có lý do ở lại khi hệ thống tiếp tục mang đến những cơ hội đủ lớn so với phương án bên ngoài.

Quy mô mạng lưới còn khuếch đại lợi thế trên. Nghệ sĩ đã thành danh đưa khán giả đến các IP và chương trình mới, những IP đó lại tạo thêm âm nhạc, sân khấu, hợp đồng thương mại và cơ hội phát triển cho talent. Khi quy mô nghệ sĩ, IP và audience cùng tăng, hệ thống có thêm khả năng tự tạo ra cơ hội mới.

Trên nền tảng đó, việc các nghệ sĩ do DatVietVAC quản lý trở thành cổ đông bổ sung một lớp lợi ích dài hạn. Nếu hợp đồng quản lý và cơ chế chia sẻ doanh thu gắn nghệ sĩ với giá trị của từng hoạt động thương mại, sở hữu cổ phần tạo thêm khả năng hưởng lợi từ tăng trưởng của toàn doanh nghiệp.

Trở lại phát biểu của HIEUTHUHAI ngày DatVietVAC lên sàn chứng khoán, anh nói: “Cổ đông DatVietVAC. Tôi rất thích cái tên này và tự hào vì nó. Với tôi, đây là lời khẳng định và niềm tin rất lớn tôi đặt vào DatVietVAC. Từ ngày đầu đến hiện tại, niềm tin đó chưa vơi đi chút nào, chỉ tăng lên thêm”.

Hợp đồng tạo nền tảng pháp lý. Hệ sinh thái tạo nên hiệu quả kinh doanh. Cổ phần sẽ tiếp tục bổ sung lợi ích dài hạn của chính nghệ sĩ. Khi ba lớp này cùng tồn tại, câu hỏi với một nghệ sĩ đã thành danh không còn đơn giản là “có thể rời đi hay không”, mà là phương án nào giúp họ tiếp tục phát triển nhanh hơn và khai thác tốt hơn giá trị của chính mình.