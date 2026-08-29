Đại sứ Jennifer Wicks: Việt Nam và Mỹ cần khai thác tốt hơn tiềm năng

TPO - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho rằng quan hệ Việt Nam - Mỹ đã đạt những bước tiến vượt bậc, song hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng cần được khai thác tốt hơn, đặc biệt trong thương mại, công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: VNN

Tại cuộc gặp hẹp với báo chí ngày 28/8, trả lời về những ưu tiên trong nhiệm kỳ, Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ cho thấy hợp tác thương mại song phương đã phát triển vượt bậc.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của bà trên cương vị Đại sứ là thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp và khu vực tư nhân Mỹ tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, năng lượng, công nghệ và quốc phòng.

Đại sứ Wicks đánh giá cao sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam trong những vấn đề Mỹ quan tâm, trong đó có khả năng tiếp cận thị trường, các vấn đề pháp lý và thủ tục.

Để quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước mang lại những kết quả cụ thể, Đại sứ cho biết Mỹ đã có những trao đổi ban đầu với Chính phủ Việt Nam về lộ trình nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Bà dẫn chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ USS George Washington tới Đà Nẵng vừa qua làm ví dụ. Trong dịp này, cá nhân Đại sứ cũng tham quan một tàu của Hải quân Việt Nam. Theo bà, đây là “minh chứng cho những gì chúng ta có thể đạt được cùng nhau”.

Cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh

Đại sứ Wicks cho biết bà xúc động khi tham dự sự kiện cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam.

Trong chuyến công tác tới Quảng Trị, bà tận mắt chứng kiến những nỗ lực của hai bên nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh. Đại sứ cho rằng những hoạt động này là nền tảng quan trọng để xây dựng lòng tin giữa hai nước, qua đó thúc đẩy các lợi ích chung.

Bà đặc biệt xúc động khi chứng kiến đội ngũ hoàn toàn là người Việt Nam tiến hành rà phá bom mìn và xác định danh tính hài cốt những người vẫn còn mất tích.

Đại sứ khẳng định Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này, từ công nghệ giám định, cung cấp hồ sơ lưu trữ đến đưa các cựu chiến binh Mỹ trở lại chiến trường. Những hoạt động này nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam, cũng như tìm kiếm các quân nhân Mỹ mất tích.

Đại sứ nhắc lại cam kết được các lãnh đạo và quan chức cấp cao Mỹ đưa ra trong các chuyến thăm Việt Nam. Gần đây nhất, Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời nghiên cứu những lĩnh vực có thể hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước.

Giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển

Theo Đại sứ Wicks, hợp tác Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực giao lưu nhân dân và giáo dục đang phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam đứng đầu ASEAN về số lượng du học sinh tại Mỹ và đứng thứ 5 trên thế giới. Gần 50% sinh viên Việt Nam tại Mỹ theo học các ngành STEM, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu có sức chống chịu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Đại sứ Wicks cho biết bà đã gặp các du học sinh Việt Nam tại Mỹ cũng như những cựu học viên của các chương trình trao đổi do Chính phủ Mỹ tổ chức.

Trong chuyến công tác tới Quảng Trị, bà gặp một số cựu học viên và ấn tượng với những học sinh còn rất trẻ, trong đó có một bạn mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh.

“Tôi cảm thấy nguồn năng lượng từ những học viên đó rất ấn tượng và đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Tôi cho rằng điều này cho thấy sức mạnh của mối quan hệ giao lưu nhân dân và những kết nối cá nhân giữa hai quốc gia”, Đại sứ nói.