Cặp vợ chồng giả danh lương y tự chế thuốc bán cho người tiêu dùng

TPO - Mẩn cùng vợ đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Mẩn (SN 1986, trú tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1977, trú tỉnh An Giang) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1986, vợ Mẩn) để làm rõ hành vi liên quan.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện một số Facebook quảng cáo, bán các sản phẩm được giới thiệu là “thuốc gia truyền chuyên trị bệnh viêm khớp, viêm xoang của lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam”.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Những sản phẩm này được quảng cáo dưới danh nghĩa thuốc đông y gia truyền, có khả năng chữa các bệnh viêm khớp, viêm xoang và được bán khá rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, một số người sau khi sử dụng phản ánh bệnh không thuyên giảm, thậm chí có biểu hiện đau hơn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định khoảng năm 2020, dù không được đào tạo chuyên môn về y, dược, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất thuốc, Huỳnh Văn Mẩn và vợ vẫn tự mua nguyên liệu, đặt làm tem, nhãn và tổ chức sản xuất các sản phẩm dạng viên, dạng bột. Để tạo niềm tin cho người mua, các đối tượng khoác lên sản phẩm một lớp vỏ “thuốc đông y gia truyền”. Tên lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam không có thật, được cặp vợ chồng này tự nghĩ ra rồi in lên bao bì.

Thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, các đối tượng tiếp cận người có nhu cầu chữa bệnh ở nhiều tỉnh, thành. Khi khách hàng quan tâm, chúng trực tiếp tư vấn, chốt đơn rồi sử dụng dịch vụ chuyển phát để đưa sản phẩm đến tay người mua. Không dừng lại ở việc bán lẻ, các đối tượng còn bán sỉ cho những đầu mối tại nhiều địa phương để tiếp tục quảng cáo, phân phối.

Không dừng lại ở việc làm giả sản phẩm, các đối tượng còn dựng lên cả một “thương hiệu lương y” không có thật để tạo vỏ bọc về nguồn gốc, xuất xứ. Những cái tên được in trang trọng trên bao bì đã trở thành “mồi nhử”, đánh trúng tâm lý của người bệnh đang mong muốn tìm một phương thuốc gia truyền để chữa bệnh.

Vợ chồng lương y rởm tự mua nguyên liệu, sản xuất thuốc giả.

Theo tài liệu điều tra, để tạo ra sản phẩm có tác dụng giảm đau, chống viêm, Mẩn còn mua hỗn hợp thuốc tân dược của Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1977, trú tỉnh An Giang). Hỗn hợp này gồm paracetamol, dexamethasone, chlorpheniramine cùng các vitamin B1, B6, B12. Sau đó, Mẩn tự tính toán tỷ lệ, phối trộn hỗn hợp thuốc tân dược với nguyên liệu đông y. Hỗn hợp sau khi được pha trộn tiếp tục được chế biến thành dạng viên hoặc dạng bột, đóng gói và dán tem, nhãn mang tên các lương y không có thật.

Quá trình bắt giữ, khám xét nhà các đối tượng, công an thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc; 50kg bột thuốc tân dược đã được xay sẵn để trộn với nguyên liệu đông y; hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y đã hoàn thiện cùng 4 máy trộn, 2 máy sấy và 1 máy đóng gói.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, toàn bộ các mẫu sản phẩm được ghi là thuốc đông y đều chứa acetaminophen (paracetamol), dexamethasone và chlorpheniramine. Trong đó, dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Bộ Y tế.