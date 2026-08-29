Mỹ ghi nhận đề nghị của Việt Nam về xử lý các vấn đề thương mại

TPO - Mỹ ghi nhận đề nghị của phía Việt Nam về việc Mỹ xem xét tích cực, khách quan nỗ lực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ từ ngày 27-28/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ, và Cơ quan Tài chính Phát triển quốc tế Mỹ (DFC), nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Đại sứ Jamieson Greer. Ảnh: Mofa

Trong cuộc gặp với Đại sứ Jamieson Greer - Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR), hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam coi trọng việc đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu thông suốt và mong muốn tăng cường hợp tác thương mại sâu rộng hơn; sẵn sàng trao đổi cởi mở, xây dựng về các quan tâm của Mỹ.

Đại sứ Greer khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để hai bên sớm hoàn tất đàm phán ART; ghi nhận đề nghị của phía Việt Nam về việc Mỹ xem xét tích cực, khách quan các nỗ lực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ.

Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế Jacob Helberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ Mỹ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Helberg khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Mỹ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Gặp Thứ trưởng Thương mại Mỹ Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmitt, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan, công bằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán ART, qua đó tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Hai bên cũng trao đổi về nhiều biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, tháo gỡ các rào cản và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư.

Tiếp Giám đốc chính sách Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) Caroline Vik, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị DFC tăng cường tài trợ, cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các dự án hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng số, y tế… và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Bà Caroline Vik cho biết DFC hiện đang quản lý danh mục đầu tư toàn cầu lên tới khoảng 205 tỷ USD, với các công cụ tài chính đa dạng và linh hoạt như cấp vốn vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo hiểm rủi ro chính trị cũng như tài trợ phát triển dự án giai đoạn đầu.

Phía DFC nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, hạ tầng số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu; đề nghị Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới.

Gần 60 doanh nghiệp Mỹ nêu kiến nghị

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự Tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư Mỹ trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế, năng lượng, hàng không, logistics, trong đó có Visa, Citigroup, Morgan Stanley, Qualcomm, Caterpillar, Atlas Air…

Đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Amazon Web Services (AWS).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự Tọa đàm doanh nghiệp tại Mỹ. Ảnh: Mofa

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư vào các dự án công nghệ cao, tăng cường chuyển giao tri thức, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và thực chất, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, cân đối và cân bằng giữa hai nước.

Một số doanh nghiệp cho biết đang xem xét hoặc thúc đẩy các kế hoạch đầu tư cụ thể tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục mở rộng nghiên cứu - phát triển, sản xuất công nghệ cao, thanh toán số, an ninh mạng và đào tạo nhân lực…

Các doanh nghiệp đề nghị Việt Nam tiếp tục bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của chính sách; tăng cường tham vấn với nhà đầu tư trong quá trình xây dựng quy định; có lộ trình chuyển tiếp phù hợp và bảo đảm thực thi thống nhất giữa trung ương và địa phương.

Các ý kiến nhấn mạnh vai trò của hiệu lực hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng, thủ tục cấp phép thuận lợi và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư nêu những kiến nghị cụ thể tập trung vào tạo thuận lợi cho dòng vốn quốc tế, phát triển thị trường trái phiếu và công cụ phòng ngừa rủi ro, mở rộng thanh toán số và tài chính toàn diện, cải thiện quy trình mua sắm và đăng ký trong lĩnh vực y tế, hoàn thiện chính sách thị thực, đồng thời thuận lợi hóa thủ tục đối với các dự án công nghệ, năng lượng, hạ tầng và logistics.