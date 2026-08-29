Rực rỡ ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ lan tỏa niềm tự hào Việt Nam

TPO - Thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - cùng Đất nước thiên hùng ca lan tỏa niềm tự hào Việt Nam”, với sắc áo cờ đỏ sao vàng… được nhiều người trẻ chia sẻ để hưởng ứng chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi cùng Đất nước thiên hùng ca". Ảnh: Như Ý

Tối 28/8, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Vinpearl và TikTok Việt Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đất Nước Thiên Hùng Ca”.

Tham dự chương trình có đông đảo đại biểu thanh niên tiêu biểu là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, cùng các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung.

Khán giả tham dự chương trình. Ảnh: Như Ý

Anh Hoàng Đức Nam – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn cho biết, việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại chương trình nhằm tạo thêm một không gian giàu cảm xúc để lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ; đồng thời kết nối trải nghiệm trực tiếp tại sân khấu với khả năng sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Qua đó, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam không chỉ được tiếp nhận mà còn được chính người trẻ kể lại bằng ngôn ngữ, hình ảnh và cách thể hiện của thế hệ mình.

Hoạt cảnh trong chương trình nghệ thuật thực cảnh "Đất nước thiên hùng ca". Ảnh: Như Ý - Xuân Tùng

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đất nước thiên hùng ca” – hành trình nghệ thuật tái hiện dòng chảy hào hùng của dân tộc, từ huyền sử nguồn cội, hành trình dựng nước, giữ nước đến một Việt Nam hôm nay đầy tự hào và khát vọng.

Từ những cảm xúc được khơi lên trên sân khấu, Ban Tổ chức mong muốn tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tiếp tục được khán giả kể lại theo cách của riêng mình, cùng lan tỏa niềm tự hào và tình yêu Việt Nam đến cộng đồng.

Những trang sử hào hùng của đất nước đã được tái hiện sinh động bằng ngôn ngữ nghệ thuật, ánh sáng và âm nhạc. Ảnh: Như Ý - Xuân Tùng

Hashtag của lòng yêu nước

Tại chương trình, đông đảo khán giả đã cùng ghi lại những khoảnh khắc và cảm xúc, chia sẻ cùng hashtag #ToiYeuToQuocToi, #DatNuocThienHungCa.

Đặc biệt, sự tham gia của các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên ưu tú và các nhà sáng tạo nội dung góp phần tạo nên cầu nối giữa những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống với ngôn ngữ sáng tạo hiện đại của người trẻ.

Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng của Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: phát huy vai trò của báo chí, các nền tảng số, văn nghệ sĩ, gương thanh niên tiêu biểu, người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trong việc đưa những câu chuyện tích cực, chân thực về Việt Nam tới đông đảo thanh niên và cộng đồng.

Lá đại kỳ xuất hiện trong chương trình và khán giả, người trẻ cùng bày tỏ niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Như Ý - Xuân Tùng

Nghệ sĩ Hà MyO - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Vũ Gia Luyện – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, bày tỏ: “Có những chương trình nghệ thuật không chỉ để thưởng thức, mà còn để cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Được cùng các bạn trẻ ưu tú hội ngộ tại đây, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết khát vọng cống hiến cho một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tự hào Việt Nam!”.

Anh Vũ Gia Luyện - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Xuân Tùng

Nghệ sĩ nhí Bùi Gia Bảo (nghệ danh Muối Dubai) vinh dự khi được mặc áo cờ đỏ sao vàng tham dự chương trình ý nghĩa với thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi cùng Đất nước thiên hùng ca lan toả niềm tự hào Việt Nam".

Chương trình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã tái hiện, kể lại câu chuyện của 4.000 lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. "Qua chương trình, em hiểu để chúng ta có được một đất nước yên bình, độc lập và phát triển như ngày hôm nay, ông cha ta đã phải trả bằng một cái giá rất đắt. Đó là máu xương, là mồ hôi, là công sức và cả tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ đi trước", cậu bày tỏ.

“Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, không chỉ dành cho chúng con – những bạn học sinh – mà còn cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Con hy vọng các gia đình sẽ dành thời gian đến đây để cùng nhau tìm hiểu về cội nguồn, để thêm yêu và tự hào về hai chữ Việt Nam,” Gia Bảo nhắn nhủ.

Nghệ sĩ nhí Bùi Gia Bảo (bên trái ảnh). Ảnh: Xuân Tùng

Nghệ sĩ trẻ cùng lan tỏa hình ảnh chương trình. Ảnh: Như Ý