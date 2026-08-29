Rực rỡ ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ lan tỏa niềm tự hào Việt Nam

Tối 28/8, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Vinpearl và TikTok Việt Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đất Nước Thiên Hùng Ca”.
Tham dự chương trình có đông đảo đại biểu thanh niên tiêu biểu là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, cùng các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung.
Anh Hoàng Đức Nam – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn cho biết, việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại chương trình nhằm tạo thêm một không gian giàu cảm xúc để lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ; đồng thời kết nối trải nghiệm trực tiếp tại sân khấu với khả năng sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Qua đó, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam không chỉ được tiếp nhận mà còn được chính người trẻ kể lại bằng ngôn ngữ, hình ảnh và cách thể hiện của thế hệ mình.
Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đất nước thiên hùng ca” – hành trình nghệ thuật tái hiện dòng chảy hào hùng của dân tộc, từ huyền sử nguồn cội, hành trình dựng nước, giữ nước đến một Việt Nam hôm nay đầy tự hào và khát vọng.
Từ những cảm xúc được khơi lên trên sân khấu, Ban Tổ chức mong muốn tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tiếp tục được khán giả kể lại theo cách của riêng mình, cùng lan tỏa niềm tự hào và tình yêu Việt Nam đến cộng đồng.
Hashtag của lòng yêu nước
Tại chương trình, đông đảo khán giả đã cùng ghi lại những khoảnh khắc và cảm xúc, chia sẻ cùng hashtag #ToiYeuToQuocToi, #DatNuocThienHungCa.
Đặc biệt, sự tham gia của các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên ưu tú và các nhà sáng tạo nội dung góp phần tạo nên cầu nối giữa những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống với ngôn ngữ sáng tạo hiện đại của người trẻ.
Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng của Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: phát huy vai trò của báo chí, các nền tảng số, văn nghệ sĩ, gương thanh niên tiêu biểu, người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trong việc đưa những câu chuyện tích cực, chân thực về Việt Nam tới đông đảo thanh niên và cộng đồng.
Anh Vũ Gia Luyện – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, bày tỏ: “Có những chương trình nghệ thuật không chỉ để thưởng thức, mà còn để cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Được cùng các bạn trẻ ưu tú hội ngộ tại đây, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết khát vọng cống hiến cho một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tự hào Việt Nam!”.
Nghệ sĩ nhí Bùi Gia Bảo (nghệ danh Muối Dubai) vinh dự khi được mặc áo cờ đỏ sao vàng tham dự chương trình ý nghĩa với thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi cùng Đất nước thiên hùng ca lan toả niềm tự hào Việt Nam".
Chương trình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã tái hiện, kể lại câu chuyện của 4.000 lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. "Qua chương trình, em hiểu để chúng ta có được một đất nước yên bình, độc lập và phát triển như ngày hôm nay, ông cha ta đã phải trả bằng một cái giá rất đắt. Đó là máu xương, là mồ hôi, là công sức và cả tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ đi trước", cậu bày tỏ.
“Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, không chỉ dành cho chúng con – những bạn học sinh – mà còn cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Con hy vọng các gia đình sẽ dành thời gian đến đây để cùng nhau tìm hiểu về cội nguồn, để thêm yêu và tự hào về hai chữ Việt Nam,” Gia Bảo nhắn nhủ.
Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động, triển khai trên toàn quốc. Chiến dịch với thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”.
Chiến dịch gồm nhiều hoạt động trên không gian mạng và hoạt động ý nghĩa thực tế. Hashtag: Sử dụng thống nhất hashtag chính thức, xuyên suốt trên các nền tảng số: #ToiYeuToQuocToi trên Facebook, Tiktok, Youtube và chủ đề “toiyeutoquoctoi” trên Threads.
Chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tập trung 5 nội dung chủ đạo: Tôi nhớ; Tôi tự hào; Tôi gìn giữ; Tôi hành động; Tôi dựng xây.
Cụ thể, Chiến dịch tập trung lan tỏa nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng.
Chia sẻ những điều làm nên niềm tự hào về Việt Nam, gồm thành tựu phát triển đất nước; vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người.
Lan tỏa trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hoá, tiếng Việt, di sản, môi trường, cảnh quan, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tôn vinh những việc làm cụ thể vì cộng đồng.
Phản ánh tinh thần học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trách nhiệm của thanh niên trong đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.