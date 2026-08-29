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Thế giới

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Bình Giang

TPO - Vua Oyo Nyimba của Uganda, người lên ngôi từ năm lên 3 tuổi, vừa qua đời, hưởng dương 34 tuổi.

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Vua Oyo Nyimba của Uganda qua đời ở tuổi 34. (Ảnh: AP)

Thông tin về việc Quốc vương Oyo Nyimba của Vương quốc Tooro thuộc Uganda từ trần được Thủ tướng Calvin Rwomiire Akiiki thông báo vào sáng 28/8.

“Tính liên tục của vương triều vẫn được đảm bảo. Hoàng thượng để lại một Hoàng tử là người thừa kế ngai vàng. Danh tính của Hoàng tử sẽ được chính thức công bố vào thời điểm thích hợp, theo đúng truyền thống và phong tục của vương quốc Tooro”, Thủ tướng Akiiki cho biết.

Sự ra đi của nhà vua khiến nhiều người Uganda bàng hoàng, bởi họ không biết ông đã phải điều trị bệnh ở nước ngoài. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương với vị vua đoản mệnh.

Quốc vương Oyo lên ngôi năm 1995 khi mới 3 tuổi, sau khi cha ông qua đời.

Khi ấy, Quốc vương Oyo vẫn là cậu bé hiếu động, thường xuất hiện với những bộ lễ phục sặc sỡ và được hàng trăm nghìn thần dân yêu mến.

Quốc vương Oyo từng giữ danh hiệu vị vua trẻ nhất thế giới, đặc biệt gây chú ý ngay cả với các nhà lãnh đạo thế giới tại những sự kiện cấp quốc gia.

Khi đến tuổi trưởng thành, Quốc vương Oyo cai trị vương quốc dưới sự điều hành của các nhiếp chính.

Cố Tổng thống Libya Moammar Gadhafi từng có quan hệ thân thiết với Hoàng gia Tooro, coi gia đình hoàng gia như những người thân trong đại gia đình mình. Ông Gadhafi nhiều lần tới Uganda và hỗ trợ Quốc vương Oyo cùng Thái hậu trong nhiều năm, cho đến khi ông qua đời vào tháng 10/2011.

Khi trưởng thành, Quốc vương Oyo được biết đến là người trầm lặng và kín đáo về đời tư.

Ông qua đời khi vẫn chưa kết hôn và được nhiều người coi là “người đàn ông độc thân đáng mơ ước nhất Uganda”.

Tháng 9/2025, Chủ tịch Quốc hội Uganda nói sẽ trả sính lễ cho nhà gái bất cứ khi nào Quốc vương Oyo quyết định kết hôn. Nhà vua khi đó chỉ mỉm cười.

Tooro là một trong những vương quốc cổ xưa thuộc Uganda.

Các vương quốc truyền thống từng bị cấm sau khi Uganda giành độc lập khỏi Anh. Khi đó, tổng thống theo thể chế cộng hòa cho rằng việc bãi bỏ các vương quốc là cần thiết để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, các vương quốc truyền thống được khôi phục vào năm 1993.

Dù không có quyền lực chính trị và về mặt pháp lý không được phép tham gia hoạt động chính trị phe phái, các vị quân vương vẫn có ảnh hưởng với tư cách người gìn giữ văn hóa và truyền thống của các cộng đồng bộ tộc.

Trung tâm của Vương quốc Tooro nằm tại thành phố hẻo lánh ở miền tây Uganda, gần biên giới với Congo. Người dân thuộc vương quốc của Oyo được gọi là Batooro.

Bình Giang
Theo AP
#Uganda #Quốc vương #Vua trẻ nhất

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