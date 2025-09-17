Vua Charles III đón Tổng thống Mỹ Trump bằng cỗ xe đặc biệt

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân được chào đón bằng nghi lễ cực kỳ trọng thị của Hoàng gia Anh, được đội danh dự và kỵ binh trong trang phục đỏ và vàng chào đón với tư cách là quốc khách của Vua Charles III tại lâu đài Windsor.

Hình ảnh lễ đón Tổng thống Trump và Phu nhân tại lâu đài Windsor. (Ảnh: AP)

Hoàng tử William và Công nương Catherine ra tận cửa trực thăng đón Tổng thống Mỹ Trump và Phu nhân khi máy bay đáp xuống khu điền trang rộng lớn, đưa họ đến tiếp kiến Nhà vua và Hoàng hậu Camilla.

Hai vị khách quý được đưa đến lâu đài trong chiếc xe ngựa kéo, qua những người lính đứng thẳng hàng, trong khi ban nhạc quân đội cử hành quốc ca Mỹ và Anh. Nhà vua Anh và Tổng thống Trump vừa ngồi xe ngựa vừa trò chuyện trước khi đến sân lâu đài, nơi hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự với những người lính mặc áo chẽn đỏ và đội mũ da gấu.

Lễ đón mang tính điểm nhấn trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Trump tới Anh được tổ chức hoành tráng, nhằm gây ấn tượng với nhà lãnh đạo thích sự xa hoa. Buổi lễ huy động 120 con ngựa, 1.300 binh sĩ, đội danh dự đông hiếm thấy.

Tất cả những điều này được nước chủ nhà sắp xếp nhằm củng cố mối quan hệ với Tổng thống Trump, vào thời điểm chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông đang gây áp lực lên các thỏa thuận thương mại và an ninh toàn cầu.

Hoàng gia Anh từ lâu đã từ bỏ quyền lực chính trị, nhưng lịch sử, truyền thống và sự nổi tiếng của họ khiến nhiều nhà lãnh đạo muốn được tiếp đón bằng những nghi lễ cầu kỳ như vậy. Lời mời được gửi theo ý kiến của Chính phủ Anh là một công cụ mạnh mẽ để biệt đãi bạn bè và thuyết phục các đồng minh miễn cưỡng.

Chưa có tổng thống Mỹ hay bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác có vinh dự thăm cấp nhà nước lần thứ hai đến Vương quốc Anh.

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer vào ngày mai (18/9), với điểm nhấn là thỏa thuận công nghệ mới giữa Anh và Mỹ.

Chính phủ Anh hy vọng thỏa thuận này, cùng với hàng tỷ đô la đầu tư từ các công ty công nghệ Mỹ, sẽ giúp thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ, rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn bền chặt, bất chấp những bất đồng về cuộc xung đột Ukraine, Trung Đông và tương lai của NATO.