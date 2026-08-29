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Pháp luật

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Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Nhật Huy

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Tín Phước chủ tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cần Thơ liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook có tên “Tphuoc Ly”. Cơ quan điều tra sau đó tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ chủ tài khoản và những nội dung được đăng tải.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” do Lý Tín Phước (SN 1980, trú phường Cái Khế) sử dụng. Trong quá trình hoạt động trên mạng xã hội, tài khoản này đăng tải nhiều nội dung liên quan đến một số cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó có Tòa án nhân dân khu vực 1, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ và một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, một số nội dung đăng tải có dấu hiệu sử dụng thông tin, hình ảnh về hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đưa ra nhận định, quy kết và xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan. Những nội dung này được công khai trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và tương tác của người sử dụng.

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Bị can Lý Tín Phước bị bắt tạm giam. Ảnh: CACT.

Để làm rõ vụ việc, Công an TP. Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Lý Tín Phước có liên quan đến việc sử dụng tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” đăng tải các nội dung trên.

Theo thông tin ban đầu, Phước là bị đơn trong vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ông này và ngân hàng, được Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi không đồng ý với kết quả xét xử, Phước thực hiện quyền kháng cáo theo quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện kháng cáo chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Lý Tín Phước thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” để đăng tải các nội dung có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở của Phước, thu giữ một số tài liệu, đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Nhật Huy
#Facebook Tphuoc Ly #Cần Thơ #khởi tố #bắt tạm giam #do dân chủ #xúc phạm

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